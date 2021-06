Israels Bemühungen

Zu oft wird dabei jedoch übersehen, dass Israel genau das bereits seit Jahrzehnten tut: 1967 bot es nach dem Sechstagekrieg – arabische Nachbarn hatten abermals versucht, den Staat Israel zu vernichten – an, die eroberten Gebiete zurückzugeben, nur für Frieden und Anerkennung des jüdischen Staates. Dies wurde abgelehnt – lange bevor Araber in diesen Gebieten Land an jüdische Siedler verkauften oder Siedler fremdes Land widerrechtlich besetzten. Als 1982 die Räumung des Sinai und der dortigen jüdischen Siedlungen Bedingung für den Frieden mit Ägypten wurde, hat Israel seine Bürger zur Räumung gezwungen.