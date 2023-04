So erreichen Sie Ole Döring:

Ole Döring ist habilitierter Kulturphilosoph und Sinologe. Er vernetzt unterschiedliche Kompetenzen und Denkweisen zu Medizin und Gesundheit, Technologie, Soziales und Ökonomie. Döring beschäftigt sich mit kulturellen und philosophischen Fragen der Medizin und Bioethik und ist Vordenker einer globalen Gesundheits-Ethik. Zuletzt ist von ihm das Buch „ Das Luther-Gen - Zur Position der Integrität in der Welt “ erschienen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird bei seinem China-Besuch außer Präsident Xi Jinping, Premierminister Li Qiang und dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zhao Leji, noch eine Reihe weiterer Spitzen- und Schlüsselpersonen treffen. Sein Name steht in der chinesischen Presse für Teamwork. Von der Leyen steht für Krawall, das sagt aber niemand öffentlich. Wer mit ihr sprechen will, ist weniger wichtig.

Im Vorfeld wurden die Besuche als Ausdruck großer Erwartungen des Auslands an China als diplomatischer Vermittler gewertet. Nach dem Durchbruch der „unmöglichen“ Verhandlungen mit Saudi Arabien und dem Iran, an deren Ende die Wiederaufnahme der Beziehungen nach sieben langen Krisenjahren stand, sowie einer Vielzahl anderer diplomatischer Erfolge ist China auf der Höhe seiner eigenen diplomatischen Ansprüche angekommen. Viele Beobachter erwarten, dass nun immerhin ein Anfang gemacht ist und Optionen für Szenarien zum nachhaltigen Ende des Krieges in der Ukraine besprochen werden.