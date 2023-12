Denn der Begriff bietet abermals einen Anlass, sich über den Realitätsverlust der Grünen zu wundern. In kaum einem anderen Politikfeld ist die Kluft zwischen Wirklichkeit und Vorstellung so groß – und unmittelbar so gefährlich – wie im Bereich der Außenbeziehungen. Während sich die Welt wieder in Flammen befindet – nicht wegen des Klimas! – denken unsere höchsten Diplomaten vor allem daran, wie man andere Staaten zu mehr Klimaschutzmaßnahmen bewegen kann.