Stephan Bierling lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Soeben erschien von ihm „America First – Donald Trump im Weißen Haus“ (C. H. Beck).

Wir durchleben heute eine Achsenzeit der Weltpolitik, die Historiker einmal in ein Davor und ein Danach unterteilen werden. In ihr verdichten sich Ereignisse und beschleunigen sich Entwicklungen auf wenige Monate und Jahre, die sich normalerweise über Jahrzehnte oder Generationen erstrecken. Wie sich tektonische Spannungen zwischen Erdplatten plötzlich in heftigen Beben entladen, so brechen angestaute politische Machtverschiebungen gleichzeitig in schweren Erschütterungen auf. In Achsenzeiten steigen Staaten auf oder sacken ab, werden internationale Ordnungen geschaffen, verteidigt oder ersetzt.

Eine Achsenzeit war etwa die zweite Hälfte der 1940er Jahre. Die Aggressoren Deutschland und Japan mit ihren barbarischen Ideologien waren besiegt, auf ihrer Asche formte der alle überragende Sieger USA mit etwas Hilfe seiner europäischen Alliierten eine liberale, regelgeleitete internationale Ordnung. Die schöne neue Welt gründete auf gemeinsamen Normen und Werten, allen voran Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Marktwirtschaft.