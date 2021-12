Der neue und der alte Impfweltmeister haben eines gemeinsam: Beide liegen im Nahen Osten. Die Vereinigen Arabischen Emirate haben laut dem Statistikportal Our World in Data 88 Prozent ihrer Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft. In den ersten Monaten des Jahres wiederum hatte Israel die weltweite Impfstatistik angeführt, dessen straff organisierte Impfkampagne vielen Staaten bis heute als Vorbild gilt. Ganz anders sieht es jedoch in Israels Nachbarschaft aus: In Jordanien ist erst ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft, in den Palästinensergebieten ein gutes Viertel, im Libanon etwas weniger. Noch weiter abgeschlagen liegt Ägypten mit einer Impfquote von 13,5 Prozent. Was ist da los?

Wäre dieser Text Anfang des Jahres entstanden, hätte diese Kluft wohl kaum jemanden gewundert. Dass reichere Länder schneller impfen als ärmere, ist ein globales Phänomen. Die kaufkräftigen Industriestaaten sicherten sich bei den großen Herstellern die ersten Impfstoff-Ladungen, während ärmere Länder sich gedulden mussten. Inzwischen jedoch haben Ägypten, Jordanien, der Libanon und die Palästinensische Autonomiebehörde bei der Beschaffung aufgeholt, auch dank millionenfacher Vakzin-Spenden aus China und westlichen Ländern. Auch mit den unterfinanzierten Gesundheitssystemen dieser Länder lassen sich die hartnäckig niedrigen Impfraten nach all diesen Monaten nur noch teilweise erklären.

Niedrige Impfbereitschaft

Erste lokale Studien legen eine weitere Begründung nahe: Viele Menschen in Ägypten, Jordanien, dem Libanon und den Palästinensergebieten wollen sich offenbar gar nicht impfen lassen. Medienberichte und Anekdoten zeichnen ein ähnliches Bild. Demnach sind die niedrigen Impfraten vielerorts weniger ein Angebots- als ein Nachfrageproblem.

In einer wissenschaftlichen Befragung unter ägyptischen Ärzten und Krankenpflegern beispielsweise gaben 41 Prozent der Befragten an, die Impfung gegen Covid-19 abzulehnen. Unter ägyptischen Medizinstudenten wollten sich einer zweiten Studie zufolge gar nur 35 Prozent impfen lassen. Eine ähnlich niedrige Impfbereitschaft stellten jordanische Forscher bei Medizinstudenten in ihrem Land fest. Dabei hegten jene Studenten, die sich über die Vakzine hauptsächlich in sozialen Medien informierten, im Durchschnitt deutlich mehr Vorbehalte gegenüber der Impfung als jene, die wissenschaftliche Zeitschriften konsultierten. Die Impfskepsis der Studenten speise sich häufig aus Verschwörungstheorien, schreiben die Autoren. „Wir haben nicht nur eine Pandemie, sondern auch eine Infodemie“, heißt es in einer libanesischen Studie zum selben Thema.

Misstrauen gegenüber staatlichen Stellen

Selbst in Israel liegt die Impfquote der arabischen Minderheit, die ein Fünftel der Bevölkerung ausmacht, deutlich unter derjenigen der jüdischen Mehrheitsgesellschaft. Einheimische Experten begründen das sowohl mit einem größeren Misstrauen gegenüber staatlichen Stellen als auch mit den online grassierenden Verschwörungstheorien in arabischer Sprache. „Es hieß, dass wir versuchen, sie zu töten, oder dass wir die Spritzen mit Wasser füllen“, berichtet eine Sprecherin der größten israelischen Krankenkasse Clalit. Um Vorbehalte abzubauen, haben Clalit und andere Anbieter schon zu Beginn ihrer Impfkampagne Würdenträger aus der arabischen Gesellschaft rekrutiert, die sich publikumswirksam vor der Kamera pieksen ließen.

Israels Nachbarn erhöhen derweil den Druck, um die Menschen zu den Impfstationen zu drängen. Jordaniens Regierung drohte Ende Oktober, ausländische Arbeitskräfte auszuweisen, von denen es in dem Königreich mehrere Zehntausende gibt, sofern diese sich nicht impfen ließen. Die Palästinensische Autonomiebehörde wiederum erklärte die Impfung gegen Covid-19 schon vor einigen Monaten zur Pflicht für alle öffentlichen Angestellten. Sich dagegen zu entscheiden, sei „keine Frage persönlicher Freiheit“, sagte der palästinensische Ministerpräsident Mohammad Shtayyeh zur Begründung. „Die Freiheit endet, wenn sie der Gesundheit anderer Menschen schadet.“ Die islamistische Hamas, die den Gazastreifen regiert, führte die gleiche Regel ein, experimentierte dazu aber mit Zuckerbrot: Wer sich im Spätsommer für die Impfung registrierte, nahm automatisch an einer Lotterie teil, bei der es bis zu 3000 US-Dollar zu gewinnen gab – für die meisten Menschen in dem verarmten Landstrich eine Menge Geld.

In Ägypten müssen sich seit einigen Wochen nicht nur Beamte, sondern auch Studenten impfen lassen, sonst dürfen diese ihren Campus nicht mehr betreten. In manchen Städten touren Impfbusse durch die Straßen, und die Behörden versuchen, die Menschen mit kostenlosen Bechern, T-Shirts und USB-Sticks an die Nadel zu locken.

In Ägyptens Impfkampagne hakt es allerdings auch an anderen Stellen. Vor Kurzem entdeckten Anwohner in einem Abwasserkanal in der Minya-Provinz südlich von Kairo über 13.000 ungenutzte Sinovac-Impfdosen. In derselben Provinz sind weitere 9000 Dosen verschwunden. Die Behörden nahmen im Zusammenhang mit dem Skandal drei Männer fest. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar.