Großer Andrang auf Booster-Impfung für Risikogruppen

Als Erstes ließen sich der 60-jährige Staatspräsident Jitzchak Herzog und seine Frau Michal am Freitag vor den Augen und Kameralinsen der versammelten Reporter die dritte Spritze geben. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett, mit 49 Jahren zu jung für die zusätzliche Impfung, versprach, seine Mutter zur Auffrischung zu bewegen, und bat die Bevölkerung darum, es ihm gleichzutun. „Ruft eure Eltern und Großeltern an und sorgt dafür, dass sie die dritte Impfung bekommen“, sagte er bei der Ankündigung der neuen Impfkampagne Ende letzter Woche. Heute veröffentlichte er auf Twitter den Beweis seiner Überzeugungskraft: ein Foto von ihm und seiner Mutter Myrna, offenbar direkt nach deren dritter Impfung in einer israelischen Klinik, beide lächelnd unter der hellblauen Gesichtsmaske.