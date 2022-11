So erreichen Sie Thomas Jäger:

Thomas Jäger ist Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Direktoriums des Instituts für Europäische Politik.

Ein wenig Normalität gab es auf dem G20-Gipfel schon früh zu beobachten. Russlands Außenminister Lawrow erklärte, mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron über den Krieg in der Ukraine gesprochen zu haben. Was Scholz mit den Worten kommentierte: „Er stand in meiner Nähe und hat auch zwei Sätze gesagt. Das war das Gespräch.“ Damit hatte der russische Außenminister, der durch seine Ausstattung mit Apple-Produkten schon vor dem Gipfel für Heiterkeit sorgte, den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen öffentlich eingepegelt. Lawrow vertritt Präsident Putin, der weder zu G20 noch zum anschließenden APEC-Gipfel den Kreml verlassen möchte.

Auch wenn auf dem Gipfel eine ganze Reihe von Themen auf der Tagesordnung stehen – Ernährungssicherheit, Inflation, Handelspolitik, Klimapolitik und Energie – so haben schon die ersten Gesprächsrunden gezeigt, dass im Zentrum der Krieg Russlands steht, denn er hat auf viele dieser Herausforderungen ausgesprochen negative Wirkungen entfaltet. Das bisher greifbare Ergebnis, dass der Krieg im Abschlusskommuniqué verurteilt wird, ist aus Sicht der EU-Staaten ein großer Fortschritt. Denn Russland hat versucht zu verhindern, dass die Verurteilung des russischen Angriffskriegs in das Abschlussdokument aufgenommen wird.