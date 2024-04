Bei Renaissance werden intern bereits mögliche Spins für die Wahlniederlage vorbereitet. Eine Reduzierung des Abstands zum RN, etwa auf fünf Prozentpunkte, könne durchaus als Erfolg verkauft werden, heißt es. Schließlich sei die Europawahl in Frankreich, wie in den meisten EU-Staaten, eine Protestwahl und Abstimmung über die nationale Politik. Mit der aber sind die meisten Franzosen unzufrieden, Macron schneidet in allen Umfragen schlecht ab, nur 29 Prozent bewerteten seine Arbeit zuletzt positiv. Auch die letzte Europawahl, 2019, gewann der RN schon – damals sehr knapp. Mit weniger als einem Prozentpunkt Abstand landete die Präsidentenpartei auf dem zweiten Platz, die unter dem Slogan „Für ein Europa, das schützt“ einen äußerst proeuropäischen Wahlkampf geführt hatte.