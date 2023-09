Frankreichs Kolonialreich in West- und Zentralafrika löste sich in den 1950er und 1960er Jahren auf, doch die Vorherrschaft von Paris blieb bestehen. Durch die inoffizielle Politik der „Francafrique“, die zu Beginn der Entkolonialisierung im Jahr 1959 eingeführt wurde, sicherte sich Frankreich den weiteren Zugang zu den Ressourcen Afrikas und wahrte seine Wirtschafts- und Handelsinteressen. Dieses einseitige Arrangement hielt sich über Generationen hinweg, doch nun geht es zu Ende. Die Serie von Militärputschen in der Region hat die Dynamik zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien grundlegend verändert. In dem verzweifelten Versuch, ihre Souveränität wiederzuerlangen und ihre sozioökonomischen Modelle neu zu gestalten, könnten weitere Länder der Region auf die militärische Führung setzen, um die Kontrolle zu übernehmen.

Während der Entkolonialisierung konzentrierten sich die Franzosen darauf, einen bedeutenden Einfluss auf die neuen Institutionen ihrer ehemaligen Kolonien zu behalten. Paris unterstützte pro-französische Führer und griff manchmal direkt ein, um deren Kritiker zu beseitigen. Es prägte die Region auch durch den CFA-Franc, zwei regionale Währungen, die vom französischen Schatzamt gestützt wurden und an den Euro (und davor an den französischen Franc) gekoppelt waren. Dieses Kontrollsystem, das unter dem Namen Francafrique bekannt wurde, ermöglichte es französischen Unternehmen, weiterhin in den ehemaligen Kolonien tätig zu sein. Strategisch gesehen verschaffte es Paris einen Einfluss auf die Handels- und Außenpolitik seiner ehemaligen Kolonien. In den ehemaligen Kolonien selbst trug Francafrique trotz des beträchtlichen Ressourcenreichtums zu anhaltender Armut bei. Die Diktatoren konnten auf die Unterstützung Frankreichs zählen, solange sie die französischen Interessen wahrten und einen vagen Anschein von Demokratie aufrechterhielten.

Afrikas ewige Herrscher

Der jüngste Staatsstreich in Gabun macht deutlich, wie stark der französische Einfluss war. Fast 56 Jahre lang regierte die frankophile Familie Bongo das Land. Um den Anschein demokratischer Legitimität zu erwecken, wurden in Gabun Wahlen abgehalten, die von nationalen und internationalen Gruppen als unfair verurteilt wurden. Wenn sich, wie nach den Wahlen 2016, Widerstand regte, ging das Regime hart und schnell dagegen vor. Am 30. August schließlich, nach einem weiteren umstrittenen Wahlergebnis, das Ali Bongo an der Macht hielt, stürzte ihn das Militär. Doch auch jetzt noch ist die politische Zukunft des Landes ungewiss, da der General, der die Übergangsregierung leitet, enge Beziehungen zur Familie Bongo unterhält. Ähnlich verhält es sich im Tschad, wo die Familie Deby seit 33 Jahren regiert. Als Mahamat Deby nach dem Tod seines Vaters, Präsident Idriss Deby, ohne Wahlen an die Macht kam, duldete Paris den Übergang aufgrund der militärischen, strategischen und wirtschaftlichen Vorteile, die die Familie Deby für Frankreich bot.

Für den Preis der Unterstützung afrikanischer Diktatoren erhält Frankreich Militärbasen für seine Aufstandsbekämpfungsoperationen – die verhindern sollen, dass terroristische Gruppen nach Europa zurückkehren, und die den Zustrom von Migranten eindämmen sollen. Nicht zuletzt geht es um ein ausreichend stabiles Umfeld für die Tätigkeit französischer Unternehmen. Der französische Handel mit den 14 Ländern, die den CFA-Franc verwenden, beläuft sich auf insgesamt etwa acht Milliarden Dollar in einer Vielzahl von Branchen, darunter Bergbau, Öl und Gas, Telekommunikation und Landwirtschaft. Frankreich hat einen Handelsüberschuss von fast vier Milliarden Dollar mit den Ländern der Franc-Zone, was vor allem auf die günstige Position der französischen Importe aufgrund der Währungsbeziehung zurückzuführen ist. Französische Staatsunternehmen sind in der gesamten Region in großem Umfang tätig, während französische Banken den Bankensektor dominieren. Insgesamt ist der Austausch für Frankreich äußerst profitabel. So fördert beispielsweise das französische Energieunternehmen Total Rohöl aus der Region und verschifft es zur Raffination nach Frankreich. Fast die Hälfte der französischen Rohölimporte stammt aus Nord- und Westafrika.

Diskussion über Abkehr vom Franc

Die starke Präsenz Frankreichs auf dem Kontinent hat zu einer gewissen Ernüchterung geführt. Beamte aus der CFA-Franc-Zone diskutieren seit vielen Jahren über die Abkehr vom Franc und die Einführung einer gemeinsamen Währung, aber die Unterschiede in ihrer Wirtschaft und Politik sowie die Angst vor Inflation machen einen solchen Schritt undurchführbar. Mali verließ 1962 den Franc, trat aber 1984 aufgrund wirtschaftlicher Instabilität wieder bei, während Guinea-Bissau und Äquatorialguinea – die portugiesische bzw. spanische Kolonien waren – sich für den Beitritt entschieden.

Auch wenn der Franc nach wie vor für Uneinigkeit sorgt, profitieren die Volkswirtschaften der Region in hohem Maße von der Stabilität, die er bietet. Die stabile Währung ist eine Seltenheit unter den afrikanischen Ländern und macht die CFA-Franc-Länder für Investoren attraktiver. Das französische Schatzamt legt den Wechselkurs fest, und der CFA-Franc ist zwischen den Währungsunionen frei konvertierbar. Paris, das 50 Prozent der CFA-Franc-Einlagen hält, garantiert auch die Konvertierbarkeit in den Euro. Schließlich bietet Frankreich den CFA-Franc-Ländern finanzielle Unterstützung, Entwicklungshilfe und technische Zusammenarbeit.

Für die CFA-Franc-Länder ist ihre Souveränität der Preis für diese Unterstützung. Da das französische Schatzamt den Franc stützt, diktiert Paris ihre Währungspolitik. Die Länder können die Wechselkurse nicht anpassen, um die einheimische Industrie zu fördern, daher die privilegierte Stellung der französischen Importe. Stattdessen bleiben sie auf den Export von Rohstoffen und Primärerzeugnissen beschränkt.

Abhängigkeit und Ressentiments

Diese Abhängigkeit führt natürlich zu Ressentiments. Innerhalb von drei Jahren hat die Region neun Putsche erlebt. Auch wenn die Gründe dafür unterschiedlich sind, machten sich die Putschisten die Tatsache zunutze, dass große Teile der Bevölkerung glaubten, Frankreich sei zumindest teilweise für ihre Misere verantwortlich. Sie dämonisierten die derzeitige Regierung wegen ihrer Beziehungen zu Paris und plädierten für einen Wiederaufbau ihrer Wirtschaft und ihrer Außenbeziehungen. Ein Großteil des Francafrique-Konzepts basiert auf der globalen Dynamik der Ära des Kalten Krieges, was Zweifel an seiner Eignung für die heutige Zeit aufkommen lässt, insbesondere angesichts der aktuellen Bedeutung des globalen Südens.

Weitere von Frankreich unterstützte autoritäre Regime könnten der Welle der antifranzösischen Stimmung noch erliegen. Jüngste Anzeichen deuten darauf hin, dass ein Eingreifen der Großmächte unwahrscheinlich ist, und die neuen Militärdiktaturen verbünden sich, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die Regime langjähriger Machthaber sind so zerbrechlich wie eh und je: Der 90-jährige kamerunische Präsident Paul Biya ist seit 41 Jahren an der Macht; der togolesische Präsident Faure Gnassingbe und sein Vater regieren seit 56 Jahren; der 81-jährige Teodoro Obiang aus Äquatorialguinea ist seit 44 Jahren an der Macht und folgt auf seinen Onkel als Präsident; und der 79-jährige Denis Sassou Nguesso führt die Republik Kongo seit 39 Jahren (er kam 1979 durch einen Staatsstreich an die Macht und kehrte 1997 zurück, nachdem er 1992 eine Wahl verloren hatte).

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 hat der französische Präsident Emmanuel Macron versucht, die Beziehungen zum Kontinent neu zu gestalten und sich von der franquistischen Wirtschaftsweise zu lösen. Er hat private Investitionen gefördert, um die Infrastruktur der Region zu entwickeln und ihre Abhängigkeit von ausländischer Hilfe zu verringern. Außerdem hat er die französischen Vertreter aus den CFA-Franc-Verwaltungsräten entfernt und sich für eine Reform der Währungsregelungen ausgesprochen. Politisch bezeichnete er die französische Kolonialzeit als Verbrechen gegen die Menschheit. Aber sechs Jahrzehnte ausländischer Einmischung, Korruption, Unterdrückung, Abhängigkeit und Armut lassen sich nicht in sechs Jahren überwinden. Auch Frankreich hat sich schwer getan, sein strategisches Vorgehen gegenüber seinen ehemaligen Kolonien zu ändern, und es vorgezogen, weiterhin pro-französische Politiker zu unterstützen.

Vor dem Umbruch

Das frankophone Afrika steht vor einem Umbruch, der sich seit Jahrzehnten anbahnt. Paris hat enge Beziehungen zu befreundeten Regimen unterhalten und sich dadurch günstige Handelsvereinbarungen, Zugang zu Ressourcen und Stützpunkte für militärische Operationen gesichert. Dies geschah auf Kosten einer echten Demokratisierung oder eines Staatsaufbaus. Mit ein wenig Hilfe russischer Desinformation war die Gegenwehr immens. Für die französischen Privat- und Staatsunternehmen steht ein Handelsvolumen in Milliardenhöhe auf dem Spiel. Auf der Suche nach einem neuen sozioökonomischen Modell sind die Menschen in West- und Zentralafrika bereit, Militärputsche zu unterstützen, wenn sie dadurch auf das Ende des französischen Modells und eine größere Kontrolle über ihr eigenes Schicksal hoffen können.

