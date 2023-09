So erreichen Sie Alexandre Kintzinger:

Alexandre Kintzinger studiert im Master Wissenschafts- philosophie an der WWU Münster und arbeitet nebenbei als freier Journalist. Er ist Stipendiat der Journalistischen Nachwuchsförderung (JONA) der Konrad-Adenauer-Stiftung und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

In seiner bisherigen Zeit als französisches Staatsoberhaupt galt Emmanuel Macron immer als ein großer Verfechter einer europäischen Union, in der Deutschland und Frankreich bemüht sind, diese gemeinsam politisch zu gestalten. Dennoch gibt es einige Bereiche, in denen die politischen Gräben zwischen den beiden Ländern sehr tief sind. Beispielsweise bei der Migrationspolitik, wo Frankreich eine deutlich restriktivere Politik als Deutschland verfolgt.

Eine Botschaft des Universalismus In einem Interview am vergangen Sonntag bei den beiden Fernsehsendern TF1 und France 2 wies Macron darauf hin, dass die Franzosen durchaus bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Im Durchschnitt habe Frankreich ungefähr 100.000 Asylbewerber pro Jahr, und man investiere jetzt zwei Milliarden Euro zur Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen.