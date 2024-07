Doch auch, wenn die Dystopie in Michel Houellebecqs Roman „Unterwerfung“ zum Glück noch weit von der Realität in Frankreich entfernt ist, lassen sich bei der vergangenen Parlamentswahl bedrückende Parallelen erkennen. Hier wie dort schmiedeten Parteien große Bündnisse, um die Rechtspopulisten zu verhindern. Hier wie dort feiern sich vermeintliche Verteidiger der Demokratie dafür, einem Feind der Freiheit an die Macht verholfen zu haben. Während bei Houellebecq ein lupenreiner Islamist siegreich aus dem Schatten der Brandmauer gelangt, gewann am Sonntag mit Jean-Luc Mélenchon, bekanntester Politiker des linken Parteibündnisses NFP, ein Antisemit die Wahl, der in seiner Israelfeindlichkeit nicht einmal den Kontakt zu Islamisten scheut.