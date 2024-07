Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Frankreich wird so bald keinen Ministerpräsidenten der extremen Rechten („extrème droite“), also der Le-Pen-Partei Rassemblement National (RN) bekommen. Im Windschatten der in den französischen und internationalen Medien heraufbeschworenen Befürchtungen vor dem großen Rechtsruck kommt es nun zum Gegenteil. Wer das für einen Sieg der politischen Normalität und Stabilität hält, dürfte sich allerdings irren.

Oberflächlich betrachtet, sieht die künftige Nationalversammlung aus wie ein nach Verhältniswahlrecht gewähltes Parlament: Die „Neue Volksfront“ der radikalen Linksparteien unter der Führung von Jean-Luc Mélenchon als größte Fraktion (aber ohne absolute Mehrheit), dahinter das Sammlungsbündnis „Ensemble“ („Zusammen“) des Noch-Präsidenten Emmanuel Macron und kaum schwächer auf dem dritten Platz Marine Le Pens RN. Aber die Nationalversammlung ist ein nach Mehrheitswahl gewähltes Parlament. Und in einem solchen sind drei ähnlich große Fraktionen sehr unüblich.