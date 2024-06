Ungarn hat gewählt. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024, fanden in Ungarn neben den Europawahlen auch die landesweiten Kommunalwahlen statt, die traditionell von der Politik als inoffizielle Meinungsumfrage gewertet werden. Daher wird diesen Wahlen über die regionale Ebene hinaus auch auf nationaler Ebene große Bedeutung beigemessen.

Nie zuvor haben so viele Ungarn ihre Stimme zur Europawahl abgegeben – eine Wahlbeteiligung von knapp 60 Prozent gegenüber kaum 45 Prozent im Jahr 2019. Grund dafür war ein emotionaler Wahlkampf, bei dem vor allem das Thema Krieg und Frieden angesichts der empfundenen Bedrohung durch den Ukraine-Krieg im Vordergrund stand. Dabei soll besonders in Dörfern und Kleinstädten die Wahlbeteiligung stark gestiegen sein, was auf die starke Wählermobilisierung sowohl durch die Fidesz-Partei von Viktor Orbán als auch durch die neugegründete TISZA-Partei zurückgeführt wird. Ein ähnlicher Anstieg lässt sich bei den Kommunalwahlen beobachten.

Achtungssieg für Neuling

Die Europawahlen brachten ein sensationelles Ergebnis für TISZA, die Partei, die erst Anfang dieses Jahres von dem Ex-Fidesz-Mann Péter Magyar übernommen wurde. Ein Drittel der 21 Europamandate sicherte sich die frischgebackene Partei und kommt somit nah an die elf Mandate der Fidesz-KDNP-Verbindung heran (2019 noch 13 Mandate), wie das seit 20 Jahren keine andere einzelne Partei mehr geschafft hat. Damit drängte die Partei sowohl die liberale Momentum-Partei als auch die mittlerweile gemäßigt konservative Jobbik unter die Fünfprozenthürde. Die Anzahl der Mandate der linksliberalen Oppositionskoalition aus DK, MSZP und Párbeszéd (wörtlich: Dialog) sank von fünf im Jahre 2019 auf magere zwei Mandate. Erstmals erreichte nun auch die rechtsradikale Partei Mi Hazánk („Unsere Heimat“) die fünf Prozent und sicherte sich damit ein Mandat im Europäischen Parlament.

Somit sind von den 21 Mandaten Ungarns im Jahr 2024 gerade einmal zwei links der Mitte einzuordnen. Die zurzeit noch fraktionslose Fidesz zieht mit zehn Mandaten ins Parlament ein, plant jedoch laut Medienberichten bereits den Beitritt zur Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer. Der zum jetzigen Zeitpunkt noch der EVP zugehörigen KDNP wird von der gemeinsamen Liste ein Mandat zuteil, TISZA wird voraussichtlich ebenfalls der Europäischen Volkspartei beitreten.

Wer Budapest regiert, regiert Ungarn?

Noch eklatanter sind jedoch die Ergebnisse der Oberbürgermeister- und Stadtratswahlen von Budapest. Dort trat der nominell parteilose Kandidat und Fachexperte für öffentlichen Nahverkehr Dávid Vitézy gegen den amtierenden Oberbürgermeister Gergely Karácsony, Kandidat der linksliberalen Opposition, an. Wenige Tage vor der Wahl zog Fidesz seine eigene Kandidatin zurück und sprach eine Wahlempfehlung für Vitézy aus, hoffte damit also, eine ernstzunehmende Konkurrenz zu Karácsony stellen zu können. Was lange so aussah, als ob die Wette aufgehen würde, verwandelte sich in den letzten Stunden der Auszählung in ein erstaunlich enges Rennen, bei dem sich Vitézy um Haaresbreite doch nicht gegen den amtierenden Oberbürgermeister durchsetzen konnte – Karácsony konnte sein Amt vorerst mit einem Vorsprung von gerade einmal 324 Stimmen oder 0,04 Prozentpunkten verteidigen (47,53 zu 47,49 Prozent); eine erneute Stimmauszählung soll das Ergebnis in den kommenden Tagen endgültig klären.

Zeitgleich explodierte die TISZA-Partei in der Budapester Stadtratswahl förmlich und kam mit 27,34 Prozent beinahe an die stimmstärkste Fidesz-KDNP (28,69 Prozent) heran und sichert sich dabei genau wie Fidesz-KDNP zehn von 33 Ratssitzen. Die linksliberale Koalition hinter OB Karácsony schafft es gerade einmal auf sieben Sitze, die grün-konservative Partei LMP hinter Vitézy sichert sich drei Sitze, und sogar die Satirepartei MKKP sichert sich drei Sitze.

Auch auf dem Land verliert Fidesz-KDNP an Stimmen, bleibt jedoch weitgehend bei der absoluten Mehrheit. Gleichzeitig gelingt es dem Bund, fünf der Wechselwähler-Städte für sich zu gewinnen und dabei nur zwei an die Opposition zu verlieren, was man durchaus als Erfolg werten kann. Allerdings konnte sich die kürzlich umstrukturierte TISZA-Partei noch gar nicht am Wahlkampf beteiligen, weshalb die Aussagekraft der diesjährigen Kommunalwahlen als Stimmungsbild allenfalls fragwürdig ist.

Was ist TISZA?

Die TISZA-Partei (Tisztelet és Szabadság Párt – Partei für Respekt und Frieden) wurde 2021 formal gegründet, stellte sich jedoch vor 2024 nie zur Wahl auf. Anfang 2024 wurde sie dann praktisch von Péter Magyar übernommen, der nun an deren Spitze steht und als offizieller Vizepräsident dabei ist, die Partei umzubauen. Die TISZA ist dabei weitgehend um die Person Péter Magyar aufgebaut, was in der Praxis bedeutete, dass der Politikneuling Listenplätze zur Europawahl teils per Bewerbung auf Ausschreibungen vergab, da es zu Beginn des Wahlprozesses in der Partei schlichtweg noch keine passenden Kandidaten gab. Wer TISZA wählt, wählt also in erster Linie Péter Magyar.

Der 43-jährige Jurist stammt aus einer etablierten Politikerfamilie und war bereits früh in der Fidesz-Politik involviert, blieb jedoch bis vor kurzem weitgehend im Hintergrund. Als Anlass für sein öffentliches Auftreten diente ihm der Begnadigungsskandal von Anfang 2024, der schließlich zum Rücktritt sowohl der Staatspräsidentin Katalin Novák als auch der ehemaligen Justizministerin Judit Vargas, EP-Spitzenkandidatin und Ex-Frau von Péter Magyar, führte. Die neuerrungene mediale Aufmerksamkeit nutzte Magyar, um harte Kritik an der amtierenden Regierung und dem Ministerpräsidenten zu üben, welche sich vor allem auf innerparteiliche Korruption und eine seiner Meinung nach rigide staatliche Kommunikationspolitik fokussierte.

In seinen Werten weicht Magyar zwar nur leicht von den Auffassungen von Fidesz ab – ebenfalls konservativ, ebenfalls EU-kritisch –, bietet jedoch in der gespaltenen ungarischen Gesellschaft eine ernstzunehmende Alternative zu dem etablierten System aus Fidesz und Opposition. Als er dann schließlich am 15. März seine politische Bewegung „Talpra, Magyarok!“ („Auf die Füße, Ungarn!“) startete, löste er eine gesellschaftliche Erdrutschbewegung aus: Bereits einen Tag nach Gründung lag die Popularität der noch nicht etablierten Partei bereits bei bis zu 20 Prozent.

Folgen für Orbáns Fidesz

Das Bündnis aus Fidesz und KDNP bleibt weiterhin die stimmstärkste Kraft in Ungarn und sichert sich landesweit bei der Europawahl nach Umrechnung auch weiterhin die Mehrheit der Mandate. Die scheinbare Niederlage in Budapest ist zwar ein Schönheitsfehler im Prestige von Fidesz, aber nichts Neues, denn die Partei befindet sich in der Hauptstadt schon seit fünf Jahren in der Opposition und erzielte 2022 dennoch eines ihrer besten Parlamentswahlergebnisse. Fidesz-KDNP ist dank der Spaltung der Opposition trotz Stimmverlust nun auch hier stimmstärkste Kraft geworden, was eine Koalition ohne die Partei eindeutig schwieriger macht. Vielmehr hat sich erwiesen, dass entgegen den Erwartungen vieler die TISZA-Partei hauptsächlich bei der Opposition Wähler abschöpft – so sank der Stimmanteil der Regierungspartei im Vergleich zur letzten EP-Wahl gerade einmal um acht Prozentpunkte, von denen auch einige an die rechtsextreme Mi Hazánk abgesprungen sein dürften.

Allerdings hat sich Magyars Partei mit diesem außergewöhnlichen Ergebnis eindeutig als ernstzunehmender Gegner etabliert; er selbst spricht von einem „politischen Erdbeben“: Es handele sich hierbei um den Anfang vom Ende des Fidesz. Ob Magyar diesen Worten auch Taten folgen lassen kann, wird sich zeigen; zwei Jahre hat er Zeit, um seine Empörungsbewegung in eine regierungsfähige Partei zu transformieren. Festhalten kann man jedoch jetzt schon, dass es sich um eines der konservativsten Wahlergebnisse in der Geschichte Ungarns handelt und 2026 mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zwei bürgerliche Giganten um die Regierungsmehrheit ringen werden.