Jetzt also die gewünschte europäische Einigkeit: Alle 27 EU-Staaten stimmen dem geplanten Unterstützungspaket – 50 Milliarden Euro bis Ende 2027 – zu. Und setzen damit das erwünschte Signal an Kiew (und nicht zuletzt auch an Moskau): Die Ukraine kann weiterhin auf Solidarität aus dem Westen vertrauen. Ob das wirklich so stimmt, sei einmal dahingestellt, denn immerhin haben die Komplikationen auf dem Weg zur Freigabe der Finanzhilfen gezeigt, dass in dieser Hinsicht durchaus Risse existieren. Und zwar keineswegs nur bei der ungarischen Regierung. Die hat es lediglich auf sich genommen, ihre Zweifel offen zu artikulieren. Aber auch anderswo dürfte Skepsis herrschen – man denke nur an Orbáns neuen Verbündeten Robert Fico in der Slowakei.