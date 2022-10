Am vergangenen Montag verlor Stefan Dams erneut einen Prozess in Polen. „Seit 2007 habe ich keinen mehr gewonnen“, sagt der vom Niederrhein stammende Landwirt. Es seien bereits viele gewesen. Gleichzeitig betont er: „Man braucht Beharrlichkeit.“ Konkret ging es um „Hausfriedensbruch“ und „Raub“. Der polnische Angeklagte wurde in Braniewo (Braunsberg) zwar schuldig gesprochen, doch kann er wegen „geringfügiger sozialer Schädlichkeit der Tat“ nicht angeklagt werden. Dams geht wieder in Berufung.

Im Großen und Ganzen geht es um seine Enteignung – 49 Hektar, ein Wohnhaus und der Gutshof, die Tiere und Maschinen wurde ihm in Polen weggenommen. Ohne Entschädigungen. Der 52-Jährige sieht dahinter ein System, er sei kein Einzelfall. Ausländer aus anderen EU-Ländern würden von den polnischen Behörden diskriminiert, der Rechtsstaat an der Weichsel funktioniere nicht.