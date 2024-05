Bereits im Vorfeld kündigte der Elysée-Palast an, dass Emmanuel Macron als Höhepunkt seines dreitägigen Deutschlandbesuches eine Rede „an die europäische Jugend“ halten wolle. Die offensichtlichen Parallelen zu Charles de Gaulles legendärer „Rede an die deutsche Jugend“ von 1962, die als entscheidender Marker auf dem Weg zur deutsch-französischen Freundschaft in die Geschichtsbücher einging, ist alles andere als ein Zufall. Entsprechend hoch waren die Erwartungen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil für die in zwei Wochen stattfindende Europawahl historische Zuwächse rechter Parteien vorausgesagt werden.

Der Blick solle in Macrons Europa-Rede auf Ostdeutschland und Osteuropa gerichtet sein, hieß es wenige Tage zuvor aus Paris. Auch der Ort war somit bewusst gewählt: Als Kulisse diente am gestrigen Montag die Frauenkirche in der Dresdner Altstadt. Mit Dresden besuchte damit erstmals seit der Wiedervereinigung ein französischer Staatspräsident eine ostdeutsche Stadt. Tausende Jugendliche aus Sachsen, Polen, Tschechien und Frankreich verfolgten die Rede auf dem Dresdner Neumarkt.