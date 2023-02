Der erste Jahrestag des Kriegs in der Ukraine ist Anlass, um Bilanz zu ziehen und Prognosen für das weitere Kriegsgeschehen abzugeben. Dabei dürften in Deutschland schon aus der Vergangenheit hinlänglich bekannte schrill-emotionale und unversöhnliche Auseinandersetzungen die öffentlichen Debatten beherrschen. Im Mittelpunkt stehen dabei vermutlich Forderungen nach weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine und beredte Klagen über angebliche westliche Versäumnisse in der Vergangenheit. Aber statt eines Tunnelblicks, der allein auf eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld setzt, brauchen wir eine sachlich-nüchterne Analyse und eine konsequente Strategie, die auch politische Chancen zu einer baldigen Beendigung des Kriegs nicht aus dem Blick verliert.

Ausgangspunkt jeglicher Analyse ist die eklatante Verletzung des Gewaltverbots durch Russland und die völkerrechtlich zulässige Unterstützung der Ukraine bei der Wahrnehmung des Selbstverteidigungsrechts. Dabei geht um die Wahrung eines Kernprinzips der nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten Weltordnung. Es muss ein zentrales Interesse nicht nur für uns, sondern für die gesamte Weltgemeinschaft sein, dass Russland nicht durch einen Erfolg seines Angriffskriegs einen fatalen Präzedenzfall schafft. Wir führen keinen Krieg gegen Russland. Ebenso wenig führt die Ukraine einen Stellvertreterkrieg für uns. Aber Russland wie auch die Ukraine suchen uns vom Gegenteil zu überzeugen.