Das ist mehr oder weniger genau das, was auch die der FDP-Parteitag am Wochenende beschlossen hat. Nun wird parallel dazu ein Regierungsantrag der Ampelfraktionen erarbeitet, den wiederum das Bundeskanzleramt – so belegen es Recherchen der Welt – mutmaßlich abschwächen will. Unwahrscheinlich, dass die Union nun in dieser Woche dem Koalitionsantrag unumwunden zustimmen wird. Aber die Chancen seien immerhin durch entsprechende entgegenkommende Signale leicht gestiegen, meinte am Dienstag der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU). Eine leichte Woche aber wird es für die Regierung gewiss nicht.