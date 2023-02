Fünf Monate zuvor, im Juni 2022, hatte der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew den Kremlchef zur Weißglut gebracht – und das in dessen Heimatstadt. Tokajew war der ranghöchste ausländische Teilnehmer am traditionellen Sankt Petersburger Wirtschaftsforum, das wegen des Krieges in der Ukraine alle westlichen Politiker boykottierten. Er hatte Grund, Putin dankbar zu sein, denn dieser hatte ihn im Januar 2022 aus höchster Not gerettet: Ein OVKS-Kontingent unter russischer Führung hatte die kasachischen Sicherheitskräfte unterstützt, Massenproteste niederzuschlagen, die drastische Preiserhöhungen für Konsumgüter ausgelöst hatten. Doch das Angebot des Kreml, die russischen Einheiten im Lande zu lassen, bis die Lage sich vollkommen beruhigt habe, lehnte Tokajew entschieden ab.