Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Eines muss man Oma Courage lassen: Die Dame versteht, Schlagzeilen zu produzieren. Gerade hatte sie den Bundeskanzler des Autismus verdächtigt, da legte der selbsternannte Eurofighter nach: „Die Ukraine sollte die russischen Raketen nicht nur auf eigenem Gebiet abwehren dürfen, sondern bereits den Abschuss verhindern können – auch mit den von uns gelieferten Waffen“, so Marie-Agnes Strack-Zimmermann jüngst gegenüber der Funke Mediengruppe.

Wie immer in der Politik, so hat auch diese Aussage mehrere Ebenen. Die eine ist praktischer Natur. Und rein praktisch gesehen hat Strack-Zimmermann recht. Ein angegriffenes Land darf den Angreifer auch auf dessen eigenem Boden attackieren. Und die Waffen dazu darf es sich überall in der Welt zusammenkaufen. Oder auch schenken lassen. Völkerrechtlich ist die Sache klar. Inzwischen hat die Bundesregierung auch entsprechend entschieden.

Doch es gibt noch eine zweite und eine dritte Ebene. In diesem Fall also die militärische und die politische. Und diese beiden Ebenen sind entscheidenden – alles andere ist Gerede.

Beginnen wir banal: Jeder Krieg hat eine strategische, eine operative und eine taktische Dimension. Die Stärke der Ukraine lag lange Zeit im taktischen Bereich. Hier konnte man dank westlicher Informationen, eigener Cleverness und russischer Desorganisation gerade in den ersten Kriegsphasen gewisse Erfolge erzielen.

Ungünstig sieht die Situation der Ukraine auf strategischer Ebene aus

Operative Erfolge gelangen der Ukraine hingegen nur im begrenzten Rahmen, etwa bei der Rückeroberung von Kupjansk und Lyman in Herbst 2022 oder dem erzwungenen Rückzug der Russen über den Dnepr bei Cherson.

Ungünstig sieht die Situation der Ukraine auf strategischer Ebene aus. Hier ist sie seit dem Beginn des Krieges russischen Luftkampagnen unterschiedlicher Intensität ausgesetzt, die mit Erfolg darauf abzielen, die ukrainische Infrastruktur abzunutzen und die Durchhaltefähigkeit des Landes einzuschränken.

Sowohl zum Schutz der strategischen Infrastruktur als auch der operativen Handlungsmöglichkeit braucht die Ukraine vor allem eine funktionierende Flugabwehr. Diese wird vom Westen bis heute nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung gestellt. Hier liegt ein entscheidendes Problem der ukrainischen Kriegsführung, wie auch die gescheiterte Sommeroffensive des letzten Jahres gezeigt hat – und nicht etwa bei Taurus-Marschflugkörpern.

Zudem gelingt es den Russen immer besser, die vom Westen gelieferten Systeme zu vernichten oder ihre Wirkung zu stören. So hat die Effizienz westlicher Präzisionsbomben erheblich nachgelassen, da die Russen inzwischen deren GPS-Steuerung unterbinden können. Gleiches gilt auch für die Storm-Shadow-Marschflugkörper, von denen inzwischen etwa 50 Prozent vom Kurs abgebracht werden. Von dem noch 2022 überaus erfolgreichen amerikanischen Raketenwerfersystem Himas werden inzwischen bis zu 70 Prozent der Raketen abgeschossen. Und der Wirkungsgrad des endphasengesteuerten Artilleriesystems Excalibur hat sich auf 6 Prozent verringert.

Über die Erfolgsaussichten braucht man nicht lange zu diskutieren

Das eigentliche Hauptproblem der Ukraine zeigen jedoch ganz andere Zahlen. Entlang der gesamten Frontlinie befinden sich derzeit etwa 510.000 russische Soldaten, 3000 Kampfpanzer, 7000 Schützenpanzer, 5000 Artilleriegeschütze und 1200 Mehrfachraketenwerfer.

Diese Streitmacht plus Reserven müssten die Ukrainer niederkämpfen, um in die Nähe eines Sieges zu kommen. Über die Erfolgsaussichten braucht man nicht lange zu diskutieren. Hinzu kommt, dass die Russen im Fall einer drohenden ernsthaften Niederlage jederzeit die Atomkarte ziehen können. Wie effektiv das ist, zeigt – wie wir inzwischen wissen – der schon angesprochene problemlose Rückzug der von der Vernichtung bedrohten russischen Einheiten über den Dnepr im Herbst 2022 mit Hilfe chinesischer und wohl auch indischer Vermittlung.

Angesichts dieser Gesamtlage muss es das Ziel des Westens sein, einen Zusammenbruch der Ukraine zu verhindern. Doch dafür braucht es keine weitreichenden Waffensysteme. Dafür braucht es eine dichtere Flugabwehr und schlicht Masse rüstungstechnischer Basisgüter. Derzeit verschießen die Russen etwa 10.000 Artilleriegranaten im Monat – die Ukraine 2000.

Die wahlkampfgetriebene Symboldebatte einer Strack-Zimmermann schadet der Ukraine. Sie lenkt vom Wesentlichen ab, ist militärisch sinnlos und blendet vor allem aus, dass jede militärische Maßnahme zugleich immer auch von politischen Lösungsansätzen flankiert sein muss.