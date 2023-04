Annalena Baerbock hätte bei ihrem Staatsbesuch in China durchaus noch mehr Porzellan zerschlagen können. Gelungen ist ihr das nicht vollständig, weil bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen wenigstens einer der zwei Außenminister ein echter Diplomat war. Das war der Chinese, nicht die Deutsche. Auf Baerbocks öffentliche Maßregelungen zu sensiblen Themen wie Taiwan, die Menschenrechte in Xinjiang und Chinas Nähe zu Russland antwortete Qin Gang, der chinesische Außenminister, ausgesprochen diplomatisch: „Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen.“ Sehr gemäßigt war diese Antwort, vor allem wenn man weiß, was die Chinesen wirklich über deutsche Kritik an der Menschenrechtssituation in China denken. Hinter verschlossenen Türen, bei früheren Staatsbesuchen, hatten chinesische Kader dies bisweilen deutlich gesagt. Sie sagen es auch im privaten Gespräch.

„Ausgerechnet?“, denken die Chinesen, wenn sich unsere Politiker in Peking als Musterschüler der Demokratie und der Menschenrechte gerieren. „Ausgerechnet ihr Deutschen? Wo die Demokratie erst vor gar nicht so langer Zeit auf dem Rücken amerikanischer Panzer in euer Land gerollt werden musste? Ausgerechnet ihr wollt uns belehren?“ Dem könnte man entgegenhalten, dass dies keine gültigen Argumente sind. Sondern dass es gerade die deutsche historische Schuld ist, die eine besondere Verantwortung für eine „wertegeleitete“ oder „wertebasierte“ deutsche Außenpolitik begründet. Und das stimmt auch alles.