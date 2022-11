Wer immer die Trübsal und die unendlichen Laster in die Welt gebracht hat – seinen Namen wird man wohl nie mehr in Erfahrung bringen. Eines nur ist ganz gewiss: Annalena Baerbock war es nicht. Die deutsche Außenministerin und Spitzen-Grüne, die sich schon in ihrem gescheiterten Promotionsvorhaben ganz der unverfälschten humanitären Hilfe zuwenden wollte, folgt ohne Umweg dem unbedingt Guten: „Frau. Leben. Freiheit“. Auf diese von der PKK und dieser Tage von den iranischen Frauenprotesten aufgegriffene Trias brachte sie jüngst den moralischen Wohlklang ihrer Politik. Und – so fügte die Erfinderin der feministischen Außenpolitik beim Grünen Bundesparteitag noch hinzu – es müsse dies der Maßstab für „alle Regierungen weltweit sein“. Gehet also hin und machet zu freien Menschen alle Völker, so der inhaltlich ganz sicher nachvollziehbare Missionsdrang vom Werderschen Markt.

Wohl dem, der klare Kante hat und der diese bei Gelegenheit auch zu zeigen weiß. Der nämlich kann nichts dafür, wenn der Geist, der stets nur Gutes will, gelegentlich dann auch mal Böses schafft. „Shit happens!“, wie man in Baerbocks niedersächsischen Heimatstädtchen Pattensen im Angesicht eines derartigen dialektischen Dilemmas vielleicht ausrufen würde. Oder in den Worten Max Webers: „Wenn die Folgen einer aus reiner Gesinnung fließenden Handlung üble sind, so gilt dem Gesinnungsethiker nicht der Handelnde, sondern die Welt dafür verantwortlich, die Dummheit der anderen Menschen oder – der Wille des Gottes, der sie so schuf.“