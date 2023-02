Doch lassen sich jetzt schon einige Schlüsse ziehen. Die USA, die in den Jahren zuvor schon mehrere Spionageballons entdeckt hatten, diese Information aber vertraulich behandelten, sind durch die offensichtliche und deshalb provokative Spionage unter Handlungsdruck geraten. Die Regierung hatte den Ballon schon Ende Januar über Alaska entdeckt, ihn dann aber lediglich beobachtet und verfolgt. Erst als er vier Tage später für die amerikanische Öffentlichkeit zu sehen war und in den Medien über ihn berichtet wurde, ging auch die amerikanische Regierung selbst an die Öffentlichkeit. Zuvor hatte sie, so wurde erklärt, die sensible Kommunikation im Radius des Ballons eingestellt; möglicherweise hat sie sogar Falschinformationen in den Aufklärungsballon eingespeist. Jedenfalls war von Beginn an klar, dass es sich nicht um ein Gerät handelte, das meteorologische Daten erfassen sollte und dabei aufgrund höherer Gewalt von seinem Weg abgekommen ist. So hatte es die chinesische Regierung, sich fast entschuldigend, dargestellt. Das hätte überzeugt, wenn der Auftrag gewesen wäre, meteorologische Daten über den Silos amerikanischer Interkontinentalraketen zu erfassen. So wollte sich die chinesische Regierung aber nicht verstanden wissen.