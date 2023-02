Meine Prognose für das bereits laufende Jahr 2023 ist wie die vorangegangenen Prognosen der Versuch, ein Gefühl dafür zu vermitteln, in welche Richtung die Welt sich entwickelt. Es geht mir in diesem Format nicht um Details, sondern um eine eher ganzheitliche Betrachtung von Regionen und Nationen, deren Verhaltensweisen das globale System wesentlich beeinflussen. Das zentrale Thema in diesem Jahr wird die anhaltende wirtschaftliche Dysfunktionalität sein, die zu gleichen Teilen auf den Krieg in der Ukraine, auf die Erholungsbemühungen nach der Pandemie und auf die banaleren Aspekte gewöhnlicher Geschäftszyklen zurückzuführen ist.

Verschärft werden diese Probleme durch die dramatische Wirtschaftskrise in China, deren Auswirkungen sich aufgrund des ökonomischen Gewichts dieses Landes unweigerlich auf die ganze Welt übertragen.

Transnationale, vielschichtige Wirtschaftskrisen wie diese brauchen Jahre, um gelöst zu werden, und während des Wegs dorthin werden sie politische Konsequenzen in und zwischen den Ländern nach sich ziehen. Dieses Phänomen wird sich im Jahr 2023 meines Erachtens noch verstärken. Auch wenn der Krieg in der Ukraine sich quälend in die Länge zieht, ist er allerdings nicht das wichtigste Thema, das meine Kollegen und mich in diesem Jahr beschäftigt. Diese Ehre gebührt vielmehr China.

China

Wie erwartet, hat sich die Wirtschaftskrise in China im Jahr 2022 verschärft und zu mehr (und öffentlichkeitswirksamen) sozialen Unruhen geführt. Sie wurden vordergründig durch die Corona-Abriegelungsmaßnahmen ausgelöst, aber wie viele Proteste entwickelten sie sich zu breiteren Bewegungen von Menschen, die ihrem Unmut über wirtschaftliche und politische Missstände Luft machten. In gewisser Weise ist China ein Opfer seines eigenen Erfolgs. Sein halsbrecherisches Wirtschaftswachstum war nicht nachhaltig, aber inländische und internationale Investoren glaubten, es sei von Dauer. China braucht dringend Investitionskapital und ungehinderte Exporte, um sein System zu stabilisieren. Angesichts der weltweiten Wirtschaftskrise ist beides schwerer zu bekommen – eine Tatsache, die China dazu gezwungen hat, seine Beziehungen zu dem vielleicht einzigen Land neu zu definieren, das in der Lage ist, in einer Rezession Investitionskapital und Nachfrage nach Produkten bereitzustellen: die Vereinigten Staaten.

Seit November verfügt China über einen offiziellen Kommunikationskanal mit den Vereinigten Staaten. Bislang waren die Gespräche nicht produktiv, aber wir gehen davon aus, dass sie es noch werden. Peking wird die militärischen Spannungen mit den Vereinigten Staaten abbauen müssen, abgesehen von der üblichen gesichtswahrenden Theatralik. Aber auch die USA haben Grund, sich zu benehmen: Sie wollen weder, dass China sich Russland annähert, noch dass Peking angesichts einer wirtschaftlichen Katastrophe aggressiv handelt.

Trotz des Säbelrasselns zwischen den beiden Ländern erwarte ich keinen amerikanisch-chinesischen Krieg. Chinas Regierung kann sich eine Niederlage in einem Krieg nicht leisten, da ihr wirtschaftliches Ansehen im eigenen Land in Frage gestellt ist. Das Land muss sich vielmehr darauf konzentrieren, seine wirtschaftlichen Probleme zu lösen und die Unruhen zu beenden. Dazu braucht China eine vernünftige Beziehung zu den USA.

Die Vereinigten Staaten

Die USA können es sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten, die Ukraine im Stich zu lassen. Nachdem sie ihre Interessen dort durchgesetzt und andere Nationen zur Zusammenarbeit gedrängt haben, sind die amerikanischen Möglichkeiten begrenzt. Dennoch führt Washington einen aus seiner Sicht optimalen Krieg: Die Ukrainer nehmen Verluste in Kauf, wobei gleichzeitig die Lieferung von US-Waffen und Munition den Russen schwere Verluste zufügt. Washington wird auf eine Verhandlungslösung drängen, die Russland so weit wie möglich von den Nato-Grenzen fernhält – und wird diese Position im Laufe des Jahres beibehalten.

Mehr von George Friedman:

Zu Hause werden die USA eine schwere Rezession erleben, ähnlich wie in den 1970er-Jahren, als die Kosten für den Vietnamkrieg, das arabische Ölembargo und natürliche Konjunktureinbrüche zu massiver Inflation und Arbeitsplatzverlusten führten. Auch diese Rezession wird sich auf die zyklischen Veränderungen in diesem Jahrzehnt konzentrieren.

Russland

Der Krieg in der Ukraine ist festgefahren. Jedes Mal, wenn die ukrainischen Streitkräfte einen taktischen Sieg erringen, hindert Russland sie daran, diesen vollständig auszunutzen – und umgekehrt. Diese Situation legt eigentlich eine baldige Verhandlungslösung nahe, doch obwohl ich dies für das logische Ergebnis halte, scheint bisher niemand bereit zu sein, sich zu bewegen. Die Aussichten auf eine Einigung hängen in gewissem Maße von der Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft ab. Die erste Reaktion des Westens auf die Invasion war eine Sanktionskampagne, die die russische Wirtschaft eine Zeitlang lahmlegte. Russland ist zwar noch nicht über den Berg, hat sich aber gut genug erholt, um zumindest einen gewissen Einfluss auf den internationalen Energiemärkten zu behalten.

Abgesehen von den wirtschaftlichen Aspekten haben zwei große Hindernisse jeden Versuch vereitelt, die Pattsituation zu beenden. Das erste ist die Vorbedingung, dass keine der beiden Seiten die Feindseligkeiten zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl wieder aufnehmen wird. Beide wollen sich dieses Recht vorbehalten. Die zweite ist die mangelnde Bereitschaft, Gebiete abzutreten, weil dies aus innenpolitischen Gründen schwierig wäre. Die Ukrainer wollen die Kontrolle über ihr gesamtes Land. Die russische Öffentlichkeit wiederum wäre entsetzt darüber, dass all das Sterben und die Entbehrungen für weit weniger als die versprochene Gegenleistung erfolgt sind. (Ein Schlüsselelement auf beiden Seiten des Krieges ist der Umgang mit der Öffentlichkeit; die Ukraine und die USA haben gezeigt, dass sie ihre Öffentlichkeit kontrollieren können. Russland ist derjenige, den man beobachten muss.)

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass eine der beiden Seiten die jeweils andere endgültig besiegen wird. Durchaus möglich, dass es Friedensgespräche geben wird, aber eine schnelle Einigung ist unwahrscheinlich. Es steht viel auf dem Spiel, und keine Seite wird nachgeben. Am wahrscheinlichsten ist es, dass der Krieg weitergeht, aber man sollte sich nicht wundern, wenn es zu ersten Gesprächen über eine Lösung kommt.

Europa

Es ist schwierig, eine Prognose für Europa abzugeben, da „Europa“ letztlich ein geografisches Konzept ist, das durch multinationale Organisationen zusammengehalten wird, von denen die größten die Nato und die Europäische Union sind, jede mit ihrer eigenen Mitgliederliste und ihrem eigenen Auftrag. Es ist besser, sich Europa als einen Schauplatz für Zusammenarbeit und Kooperation vorzustellen.

Ein wichtiges Thema für Europa im Jahr 2023 wird der weitere Zugang zu russischer Energie sein. Die Europäer sind sich einig, dass sie Öl brauchen, aber sie können sich nicht einigen, welcher Preis dafür gezahlt werden soll. Polen lehnt jedes Zugeständnis an Russland ab; Ungarn dagegen tendiert in eine völlig andere Richtung. Deutschland möchte eigentlich seine Öllieferungen aufrechterhalten, muss sich aber den Vereinigten Staaten unterordnen, seinem größten Kunden und Garanten für die nationale Sicherheit. Zu bedenken ist auch, dass man in Europa weitgehend der Meinung ist, ein russischer Sieg in der Ukraine wäre schlecht für den Kontinent. Länder wie Polen, die Tschechische Republik und Deutschland erinnern sich an den Kalten Krieg und haben es nicht eilig, die Grenzen wiederherzustellen, die ihn definiert haben. In den Regierungen – und in einigen Bevölkerungen – gibt es echte Unterstützung für den Krieg.

Die Europäische Union wurde geschaffen, um Frieden und Wohlstand zu erlangen. Ein Krieg belastet diese Ideale und verzerrt geopolitische Interessen und wirtschaftliche Bestrebungen. Einige Länder haben das Gefühl, dass sie dem Krieg Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen einräumen müssen. Dies wird den Zusammenhalt der EU im laufenden Jahr weiter belasten, und zwar nicht nur in dieser Frage, sondern auch wegen des zunehmenden Gefühls, dass die Europäische Union die nationalen wirtschaftlichen und militärischen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten untergräbt. Die EU wird, wenn auch langsam, weiter zersplittern, da die jeweils nationalen Interessen auseinandergehen.

Indien

Indien entwickelt sich langsam zu einer wirtschaftlichen und militärischen Macht, deren Aufstieg alle betrifft. Das Land hat eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften – jedenfalls unter vergleichbar entwickelten und ähnlich großen Ländern. Es muss nun zu den Nationen gezählt werden, die das globale System beeinflussen.

Indiens nationale Strategie besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen den größeren Mächten, insbesondere Russland und den Vereinigten Staaten, zu schaffen, was unweigerlich zu Spannungen in einem Land führt, das für seine Vielseitigkeit bekannt ist. Indien wird sich daher in Schüben entwickeln, während es seine Beziehungen zu historischen Gegnern pflegt und die Beziehungen zu traditionellen Verbündeten neu justiert. So wird Neu-Delhi zum Beispiel die wirtschaftliche und industrielle Zusammenarbeit mit Russland ausbauen, um ein Gegengewicht zu China zu schaffen. Es war immer die Frage, wann Indien zu einer Großmacht aufsteigen würde. Dieses Jahr scheint es so weit zu sein.

Der Nahe Osten und Nordafrika

Neue Allianzen werden entstehen, alte werden zerfallen. Israel ist bereits zu einem wichtigen Anker der Region geworden, wie das Abraham-Abkommen beweist, aber politische Kräfte innerhalb des Landes haben in den arabischen Staaten ein gewisses Unbehagen ausgelöst. Noch wichtiger ist die politische Zukunft der Türkei, da die Ära Erdogan langsam zu Ende geht und sich die Region auf eine neue türkische Politik vorbereitet. Interne Angelegenheiten werden die Region im Jahr 2023 beherrschen (keine Kleinigkeit für eine Gegend, die jahrzehntelang von Kriegen heimgesucht wurde), vor allem jene innerhalb Israels und der Türkei. Beide werden nicht viel Klarheit bringen.

Lateinamerika

Das Verhalten Lateinamerikas im Jahr 2023 wird von seiner Unfähigkeit bestimmt sein, sich von der Corona-Pandemie zu erholen. Es war wohl die am stärksten betroffene Region – und sie ist am langsamsten wieder auf die Füße gekommen. In etlichen lateinamerikanischen Ländern dürfte es zu heftigen sozialen Unruhen kommen, und die Regierungen werden Auslandsbeziehungen mit wirtschaftlichem Nutzen Priorität einräumen. Die zunehmende globale Unsicherheit und der Wettbewerb um Rohstoffe wie Lebensmittel, Energie und Metalle werden das Interesse der Länder der westlichen Hemisphäre am Aufbau rohstoffbasierter Handelsbeziehungen neu entfachen. Russland und China werden in Lateinamerika nicht mehr so stark konkurrieren können wie in den vergangenen Jahren; ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme werden sie daran hindern, finanzielle Lösungen anzubieten – was den USA die Möglichkeit bietet, ihre Beziehungen in Lateinamerika auszubauen, auch zu den verfeindeten Regierungen in Kuba und Venezuela.

Schlussfolgerungen

Man vergisst leicht, dass wir seit mehr als 30 Jahren in der Zeit nach dem Kalten Krieg leben. Die Welt war nie vollkommen harmonisch, aber im Großen und Ganzen schienen die Länder in die gleiche Richtung zu marschieren. 2023 könnte nun das Jahr sein, in dem die Welt in ein anderes Zeitalter eintritt. Bündnisse und Beziehungen werden sich auflösen, da die Interessen auseinandergehen, was an einigen Stellen sogar zu einer Entspannung führen könnte. Die Spannungen, die durch den Wettbewerb zwischen den USA und China entstehen, werden diese Interessen zumindest teilweise prägen, selbst wenn Peking und Washington zu einer Art formeller wirtschaftlicher und informeller militärischer Übereinkunft gelangen.

In Kooperation mit