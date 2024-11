Ähnlich argumentiert Ding Chun, Professor für Europastudien an der Fudan University in Shanghai, in der Zeitung China Daily. Das Platzen der deutschen Regierung sei das Resultat dreier Faktoren, erstens der tiefgreifenden politischen Meinungsverschiedenheiten der Koalitionäre, zweitens ihrer schwindenden Popularität in der Bevölkerung und drittens schließlich der sich zunehmend verdüsternden wirtschaftlichen Lage im Land. Die aktuelle politische Krise in Deutschland überlagere also bloß eine fundamentale ökonomische Schieflage.