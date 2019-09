Viel Zeit bleibt nicht. Zwischen 2020 und 2030 entscheidet sich, ob Xi Jinpings globale Pläne aufgehen. In diesem Jahrzehnt wird sich zeigen, wer wirtschaftlich und technologisch die Nase vorne hat, China oder Europa/USA. Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt umkrempeln, es wird neue Systeme der Mobilität geben, Kriegsführung wird neu gedacht werden und Datensicherheit wird zu einer Überlebensfrage. Das Programm Seidenstraße wird Fahrt aufnehmen und es wird sich erweisen, ob es seine wirtschaftlichen Versprechen an die Anrainerländer einlöst und die politischen Erwartungen erfüllt, die Peking daran knüpft. In diesen zehn Jahren werden sich Europäer und Amerikaner sehr anstrengen müssen, um den Wettlauf bestehen zu können. Sie werden wirtschaftlich und technologisch einen Spurt hinlegen müssen, vor allem aber einen politischen.