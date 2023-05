„Gegenoffensive der Ukraine – kann sie die Wende im Krieg bringen?“: So lautete die Leitfrage in der gestrigen Gesprächssendung von Anne Will im Ersten. Noch während die Gäste im Studio diskutierten, bereitete Russland einen nächtlichen Luftangriff auf Kiew und weitere Städte vor. Laut der Nachrichtenagentur Reuters berichten Augenzeugen von zahlreichen Explosionen in der Hauptstadt. Bis zum Morgen hat es 16 russische Raketenangriffe im ganzen Land gegeben, neben Kiew vor allem auf die Städte Charkiw, Cherson, Mykolajiw und die Region Odessa. Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind unter den Toten und Verletzten auch Zivilisten.

Ein Video-Einspieler zu Beginn von „Anne Will“ zeichnete das Gegenbild: Unterlegt mit einem Actionfilm-Soundtrack wurden schnell geschnittene Aufnahmen von ukrainischen Militärerfolgen der letzten Tage zusammengefasst, dazu eine dramatisch-pathetische Erzählstimme: