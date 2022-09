„Die feministische Außenpolitik ist ein schlechter Witz“, sagte jüngst die Islamkritikerin Zana Ramadani im Cicero-Interview. Doch bei näherer Betrachtung scheint die Sache noch viel schlimmer zu sein. Denn die „feministische Außenpolitik“ unserer Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mag nicht nur gut sein für miserable Pointen, sie entpuppt sich angesichts der Proteste der mutigen Frauen und Männer gegen das islamistische Regime im Iran auch als ignorant, ideologieverblendet und summa summarum als derart weltfremd, dass man als Beobachter nur den Kopf schütteln kann.

Im Wortlaut lies Annalena Baerbock bei einer Rede vor dem Deutschen Bundestag am Donnerstag unter anderem wissen: „Bei allem Respekt vor kulturellen und religiösen Unterschieden. Wenn die Polizei, wie es scheint, eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwärter ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion oder Kultur zu tun. Dann ist das schlicht ein entsetzliches Verbrechen.“

Eine maximal michglasklare Rede

Heißt also: Wenn in der Islamischen Republik islamische Sittenwächter eine Frau totprügeln, weil sie ihr Kopftuch nicht islamisch genug trägt, dann ist daran kein bisschen der Islam schuld, der – anders als das Christentum etwa – seit rund 1000 Jahren keine tiefgreifende Reformation erlebt hat, sondern ... ja, was eigentlich?! Zu allem Überfluss lobte dann noch ausgerechnet der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann seine Parteifreundin für ihre „glasklare Rede“.

Das ist aus zwei Gründen unfreiwillig komisch, nein, tragikomisch. Erstens war diese Rede maximal milchglasklar. Und zweitens springt hier ausgerechnet ein homosexueller Mann für eine Religion in die Bresche, die immer noch ein massives Problem mit Gläubigen hat, die Menschen wie Lehmann aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auch im Jahr 2022 noch aufhängen oder von Gebäuden werfen – weil ein Mann, der mit einem anderen Mann Sex hat, eine angebliche Todsünde begeht.



Wenn Sie mich fragen, sieht es folgendermaßen aus: In Sachen Islam und Frauenrechte hat diese Regierung fertig, weil sie nicht in der Lage oder willens scheint, das Kind beim Namen zu nennen, und sich – während mittlerweile tagtäglich iranische Demonstranten im Kampf gegen den Islamismus getötet werden – feige hinter Relativierungen versteckt, um ihre pseudo-progressive und pseudo-feministische Wählerschaft nicht zu triggern.

Die politische Agenda heißt Islam

Selbstverständlich ist nicht der Islam alleine schuld an den Zuständen im Iran. Wie ich in diesem Beitrag bereits ausgeführt habe, lässt sich der in der Islamischen Republik geltende Hijab-Zwang auch gar nicht klar und deutlich aus dem Koran extrahieren. Aber zu verkennen, dass es ausnahmslos in jedem Land dieser Erde, das für sich in Anspruch nimmt, ein islamisches zu sein, Gewalt gegen Frauen und Homosexuelle bis hin zu Hinrichtungen gibt, lässt sich mit einer simplen „Das hat nichts mit nichts zu tun“-Erklärung nicht einfach unter den Teppich kehren.

„Wenn das iranische Regime im Namen der Religion Frauen niederknüppelt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion zu tun!



Es ist Ausdruck eines Machtsystems, das auf Erniedrigung & Gewalt basiert.“



Man kann Frau Baerbock nur raten, sich beispielsweise einmal ernsthaft mit Geschichten von aus dem Iran geflohenen Frauen auseinanderzusetzen. Neulich sprach ich für Cicero etwa mit der Menschen- und Frauenrechtsaktivistin Monireh Kazemi über ihre Flucht aus dem Iran und die Situation in dem Land. Kazemi fand im Gespräch, anders als Baerbock am Donnerstag, wirklich glasklare Worte. Auf die Frage, warum die Proteste im Iran ausgerechnet jetzt stattfänden, sagte sie unter anderem:

„Es gab im Jahr 2016 im Iran auch eine Wahl, bei der angebliche Reformer siegreich waren und sich die Menschenrechtssituation trotzdem nicht verbessert hat. Das liegt einfach daran, dass es im Iran in der Politik nicht Reformer hier und Hardliner dort gibt. Auch, wenn das westliche Journalisten gerne schreiben. Das ist einfach eine große Lüge. Die politische Agenda heißt ausnahmslos: Islam. Diese Schiiten wollen, dass der Islam nicht nur den Iran, sondern die ganze Welt beherrscht.“

Immer die Summe der Taten der Gläubigen

Religion existiert nicht im luftleeren Raum. Sie ist immer auch die Summe der Taten ihrer Gläubigen. Daher würde auch niemand von Verstand auf die Idee kommen, zu sagen, Hexenverbrennungen und Kreuzzüge hätten nichts mit dem Christentum zu tun gehabt. Das ist der gleiche Unfug, wie zu behaupten, die NS-Ideologie hänge nicht mit dem Holocaust zusammen oder die Verbrechen der Stasi in der DDR hätten nichts mit dem Sozialismus zu tun. Ideologien – das gilt gleichermaßen für Politik und Religion – müssen sich immer und ausnahmslos auch daran messen lassen, was ihre Anhänger und Obermuftis sagen und tun.

Statt den Zusammenhang zwischen der Unterdrückung der Frau in der Islamischen Republik und dem Islam zu negieren, wäre daher eigentlich angezeigt, diesen Zusammenhang deutlich zu benennen. Insbesondere, wenn man, wie Frau Baerbock oder Herr Lehmann, für sich in Anspruch nimmt, die Interessen von Frauen respektive Schwulen, Lesben, Transsexuellen und anderen Minderheiten zu vertreten.

Nicht, um Menschen einer Religionsgemeinschaft unisono zu diskreditieren, sondern um die modernen Kräfte darin zu unterstützen, indem man die Fehler im System klar benennt und welche Konsequenzen dieses System daher für jene hat, die unter ihm leben müssen. Denn am Anfang jeder positiven Veränderung steht die nüchterne Bestandsaufnahme. Und beim Islam ist der Stand anno 2022 unter anderem eben auch dieser: Bis heute werden Frauen im Namen dieser Religion unterdrückt, geschlagen und getötet.