Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Januar erschien von ihm „Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle“ bei zu Klampen.

Die RAND Corporation ist ein amerikanischer Thinktank. Gegründet wurde sie 1946. Ihr ursprüngliches Ziel: die bessere Koordination von Rüstungs- und Forschungsprojekten mit der militärischen Planung. Seit Jahrzehnten beschäftigt man sich jedoch vor allem mit allgemeinen Sicherheitsfragen, militärischen Strategien und Möglichkeiten internationaler Einflussnahme mit militärischen und nichtmilitärischen Mitteln.

Das Hauptquartier von RAND ist in Santa Monica. Insgesamt arbeiten für die Denkfabrik weltweit über 1800 Mitarbeiter. Ein Großteil des 350 Millionen Dollar schweren Etats stammt vom amerikanischen Verteidigungsministerium und von den Streifkräften der USA. Kurz: Bei RAND sitzen weder Friedenstauben noch Engel, sondern illusionsbefreite Analysten mit großer Nähe zum Pentagon. Manche würden von Falken reden. Andere von Realisten.

Im Jahr 2019 veröffentlichte RAND ein Strategiepapier, das verschiedene Möglichkeiten untersuchte, „die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in wirtschaftlichen, politischen und militärischen Bereichen verfolgen könnten, um Russlands Wirtschaft und Streitkräfte zu überfordern und aus dem Gleichgewicht zu bringen und so das politische Ansehen des Regimes im In- und Ausland zu belasten“.

Als eine geopolitische Option wurde die Unterstützung der Ukraine ausgemacht, „da hier die größte externe Schwachstelle Russlands ausgenützt würde“. Allerdings gab die Studie auch zu bedenken, dass eine Aufstockung der US-Militärhilfe für die Ukraine sorgfältig abgewogen werden müsse, um die Kosten für Russland zu erhöhen, „ohne einen viel größeren Konflikt zu provozieren, in dem Russland aufgrund seiner geografischen Nähe erhebliche Vorteile hätte“.

„Eine gewisse russische Gegeneskalation“

Letztlich kam RAND zu dem Ergebnis, dass „die vielversprechendsten Optionen zur Überforderung Russland diejenigen sind, die die Schwachstellen, Ängste und Stärken des Landes direkt ausnutzen und gleichzeitig die derzeitigen Vorteile Russlands untergraben“.

Allerdings wurde betont: „Die meisten der erörterten Optionen, einschließlich der hier aufgeführten, sind in gewisser Weise eskalierend und würden wahrscheinlich zu einer gewissen russischen Gegeneskalation führen“, was wiederum bedeute, „dass jede Option bewusst geplant und sorgfältig kalibriert werden muss, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.“ Insgesamt müssten die Optionen im breiteren Kontext einer nationalen Politik betrachtet werden, die auf Verteidigung, Abschreckung und Zusammenarbeit beruhe.

In dieser Woche nun legte RAND eine neue Lageanalyse vor, die sich explizit mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Und man muss das Papier von 2019 im Kopf behalten, um die aktuellen Schlussfolgerungen entsprechend einzuordnen.

Zusammengefasst kommen die Strategen aus Santa Monica unter dem Titel „Avoiding a long War“ („Einen langen Krieg vermeiden“), zu dem Ergebnis, dass „die Kosten und Risiken eines langen Krieges in der Ukraine beträchtlich sind“ und für die Vereinigten Staaten schwerer wiegen als die möglichen Vorteile eines solchen Verlaufs. Entsprechend betonen sie, „dass die Vermeidung eines langen Krieges für die Vereinigten Staaten eine höhere Priorität hat, als der Ukraine eine signifikant größere Kontrolle ihres Territoriums zu ermöglichen“. Ziel sei es vielmehr, „eine mögliche Eskalation zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato oder den Einsatz russischer Atomwaffen zu vermeiden“.

Die Interessen der USA sind nicht identisch mit denen der Ukraine

Die Ukraine, so die Autoren der Studie, verfüge nicht über die Möglichkeit, die eigene territoriale Integrität gegenüber Russland zu wahren. „Und obwohl die Ukraine mit ihrer Fähigkeit überrascht hat, ihr eigenes Land zu verteidigen, ist es reine Fantasie, sich vorzustellen, dass sie Russlands Fähigkeit zur Kriegsführung zerstören könnte.“

Auch ein Regierungswechsel in Moskau sei nach allen historischen Erfahrungen unwahrscheinlich, und es gebe zudem keine Garantie dafür, dass eine neue russische Führung friedensbereiter sei.

Fazit: „Die Kontrolle über das Territorium ist zwar für die Ukraine immens wichtig, für die Vereinigten Staaten jedoch nicht die wichtigste Dimension der Zukunft des Krieges. Wir kommen zu dem Schluss, dass die Vermeidung eines langen Krieges für die Vereinigten Staaten eine höhere Priorität hat als die Ermöglichung einer wesentlich stärkeren territorialen Kontrolle durch die Ukraine. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten der USA, die Grenzziehung im Detail zu beeinflussen, stark eingeschränkt.“ Allergings könnten die USA durch Bereitstellung zukünftiger Unterstützung für die Ukraine, Sicherheitsgarantien, Zusicherung der ukrainischen Neutralität und die Festlegung von Bedingungen für die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland auf die Gesprächsbereitschaft der beiden Konfliktparteien Einfluss nehmen.

Wenn nicht alles täuscht, macht man sich in Washington inzwischen intensiv über eine nichtmilitärische Lösung des Konflikts Gedanken. Die Interessen der USA sind nicht identisch mit denjenigen der Ukraine. Ziel der amerikanischen Außenpolitik ist eine pragmatische Eindämmung russischer Aggressionsmöglichkeiten. In Deutschland hinkt man der Entwicklung wieder einmal hinterher und verliert sich in der eigenen süßlich-blumigen Rhetorik von Werten und Völkerrecht. Zeit, langsam umzudenken und mehr robusten Realismus walten zu lassen.