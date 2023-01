Herr Çopur, in diesem Jahr sind Präsidentschaftswahlen in der Türkei, und immer wieder ist in diesem Zusammenhang von Wahlpropaganda Erdogans zu lesen – sogar von Propaganda in Deutschland. Welche Beispiele gibt es dafür?



Die Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland finden schon seit September 2022 statt. Vermutlich waren diese Veranstaltungen alle nicht genehmigt. Denn seit der Auflage von 2017 müssen Wahlkampfauftritte hierzulande genehmigt werden und dürfen bis drei Monate vor den Wahlen gar nicht mehr stattfinden. Die als Wahlkampfveranstaltung getarnte Hassrede eines AKP-Abgeordneten in Neuss gegen politische Gegner war offensichtlich nicht angemeldet. Die AKP betreibt zudem keine großen Wahlkampfveranstaltungen mehr, sondern kleine Bürgerveranstaltungen. Das ist ein neuer Strategiewechsel im Auslandswahlkampf.



Sind derlei Hassreden nicht illegal auf deutschem Boden?



Das wird jetzt von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geprüft, ob hier eine Straftat vorliegt, schließlich steht der Vorwurf der Volksverhetzung im Raum. Auf diese Hassrede hat auch die deutsche Bundesregierung sehr schnell reagiert. Die türkische Botschaft wurde durch das Auswärtige Amt einbestellt. Das zeigt, dass hier deutlich die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten und vermutlich ein Hassverbrechen verübt worden ist.