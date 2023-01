Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan möchte die für den 18. Juni angesetzten Präsidentschaft- und Parlamentswahlen auf den 14. Mai vorziehen. Als Begründung dienen ihm und seiner islamisch-konservativen Partei Schulprüfungen, das Opferfest und der Beginn der Sommerferien. Die Opposition begrüßt dieses Vorhaben, glaubt allerdings nicht an die von Regierungsseite verlauteten Erklärungen. Auch Erdoğans Aussage, er werde dieses Jahr ein letztes Mal kandidieren, schenken die wenigsten Menschen Glauben.

Kritiker und Oppositionelle sind sich einig: Diese Wahl wird die Türkei für immer verändern. Westlich und säkular geprägte Kemalisten sowie türkische Linke befürchten im Falle eines Wahlsiegs der AKP und Erdoğans einen massiven Abbau von Rechtsstaatlichkeit, ein Verbot der verbliebenen oppositionellen Parteien sowie noch stärkere Zensuren der Medien.

„Saraylı“ („Palastbewohner“) nennen Türken ihren Präsidenten und spielen auf seinen als „weißes Schloss“ („Ak Saray“) bezeichneten Amtssitz in Ankara an. Zwar hatten türkische Gerichte den Bau in einem Naturschutzgebiet untersagt, doch ließ sich der türkische Präsident nicht davon abhalten, in ein an Größe den Buckingham Palace sowie das Weiße Haus in Washington übertreffendes Domizil einzuziehen. In Zeiten großer wirtschaftlicher Not entfremdet sich das türkische Volk durch solchen zur Schau getragenen Prunk von seinem einst als Reformer gefeierten Staatsoberhaupt.

Stimmung im Land ist schlecht

Erdoğans politische Heimat, die AKP, ist lange nicht so stark wie noch 2018. In AKP-Reihen spricht man von einer politischen Ermüdung, die Partei hat wenig Charisma und ist vollständig auf ihren „Reis“ („Führer“) und dessen Gunst ausgerichtet, quasi eine Art Erdogan AG. Die innenpolitische Kritik an seinem autoritären Führungsstil sowie die Wirtschaftskrise ignoriert Erdoğan oder schiebt die Ursachen für Krisen ausländischen Mächten zu, denen er eine Destabilisierung der Türkei vorwirft. Inflation, Wirtschaftskrise und ein in der türkischen Geschichte einzigartiger Brain-Drain lassen weite Teile der türkischen Jugend an ihrer Zukunft zweifeln.

Die Stimmung ist insgesamt mies, allen voran bei Jugendlichen und Akademikern, die ihre Zukunft verstärkt im Ausland sehen. Seit 2019 veröffentlicht die türkische Statistikbehörde keine Zahlen mehr zu den Auswanderungen aus der Türkei. Oppositionelle vermuten dahinter eine politische Strategie, um das Ausmaß des Brain-Drains zu verschleiern. Plante Erdoğan einst das Land zu islamisieren, – insbesondere eine fromme Jugend zu erziehen – förderte er durch seinen autoritären Regierungsstil eine gegenteilige Entwicklung.

Immer mehr Türken bezeichnen sich nicht mehr als Muslime, sondern als Angehörige des Tengrismus, der altaisch-schamanistischen Naturreligion, zu der sich die historischen Turkvölker bekannten. Das Vertrauen in die Politik; in die Rechtsstaatlichkeit ist vor dem Hintergrund dutzender Veröffentlichungen zu Korruptionsaffären, Vetternwirtschaft sowie rigorosen Verhaftungen von Politikern und Journalisten extrem gering.

Bürger werden durch finanzielle Erleichterungen gelockt

Die AKP nutzt die letzten Monate vor der Wahl für Wahlgeschenke und großzügige Finanzreformen. Das Rentenalter wurde zuletzt massiv herabgesetzt, der Mindestlohn erhöht. Viele vermuten, dass diese Reformen der wahre Grund für die vorgezogenen Wahlen seien. Solange die Bürger noch von den aktuellen finanziellen Erleichterungen profitieren, sind sie – so die Mutmaßung – eher bereit, ihre Stimme der AKP zu geben.

Auch in diesem Wahlkampf nutzt die AKP ein Bündnis mit der ultranationalen MHP, um mehr Stimmen zu bekommen. Das größte Oppositionsbündnis besteht aus sechs bürgerlichen Parteien, die einen gemeinsamen Kandidaten stellen möchten. Die links-kurdische HDP wurde lange Zeit als Königsmacher bezeichnet, da eine Unterstützung des Oppositionsbündnisses die Stimmen von 12 bis 15 Millionen Kurden garantiert hätte.

Für einen Ausschluss der HDP aus dem größten Oppositionsbündnis sorgte die Angst, von Erdoğan als Terrorunterstützer bezeichnet zu werden und der Widerstand mehrerer nationalistischer Parteien innerhalb des Bündnisses. Die HDP gründete daher ihr „Bündnis für Arbeit und Freiheit“ und formierte mit anderen linken Parteien eine weitere Alternative für die Wähler. Durch die Zersplitterung der Opposition in zwei Bündnisse hat sie sich zwar geschwächt, allerdings steht noch nicht fest, ob die Oppositionsbündnisse sich kurz vor den Wahlen vielleicht nicht doch auf einen einzigen Kandidaten einigen. Aktuell wird allerdings mit drei Wahlszenarien gerechnet:



1. Präsident Erdoğan gewinnt, verfügt allerdings über keine Mehrheit im Parlament.

2. Der Oppositionskandidat gewinnt, aber ohne die Hilfe der HDP kann er keine Mehrheit stellen.

3. Die Opposition gewinnt, hat zwar die Mehrheit im Parlament, kann allerdings die Verfassung ohne Zustimmung der HDP nicht verändern.

Erdogans größter Konkurrent heißt Ekrem Imamoğlu und ist Bürgermeister von Istanbul. Seine Korankenntnisse und sein Bekenntnis zur Religion tragen dazu bei, dass er auch für einstige Stammwähler der AKP wählbar ist. Imamoğlu gilt wegen seines Charismas, Pragmatismus und seiner Authentizität als Favorit der türkischen Wähler. Auch sein bei jedem öffentlichen Auftritt wiederholtes visionäres Versprechen, alles werde gut – herşey güzel olacak – und die Ansage, er werde die von Erdoğan vorangetriebene Spaltung der türkischen Bevölkerung beenden, erhöhen seine Beliebtheit in der Bevölkerung.

Imamoğlu, Politiker der sozialdemokratischen Partei CHP, wurde Mitte Dezember wegen Beleidigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe und einem Politikverbot verurteilt. Oppositionelle und kritische Journalisten vermuten hinter diesen Anschuldigungen ein politisches Manöver der AKP, die sich einen schwächeren Konkurrenten wünscht. Imamoğlu hat Revision gegen das Urteil eingelegt, ob er zur Wahl als Gegenkandidat Erdoğans antreten kann, steht in den Sternen.

100 Jahre türkische Republik

Am 29. Oktober 1923 rief Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik aus. Islamistischen und islamisch-konservativen Kreisen ist der einstige Staatsgründer wegen seines westlichen Lebensstils und der kemalistischen Kulturrevolution, die arabische und islamische Symbole aus dem politischen und dem alltäglichen Leben der Bürger verbannte, ein Dorn im Auge. Recep Tayyip Erdoğan sieht sich in der Nachfolge des Ministerpräsidenten Adnan Menderes, der eine Re-Islamisierung der Türkei anstrebte und den Muezzin-Ruf – anders als von Atatürk vorgesehen – wieder in arabischer Sprache zuließ.

Menderes wurde im Zuge eines Militärputsches von türkischen Streitkräften, die sich als Hüter der kemalistischen Kulturrevolution sahen, abgesetzt und während eines Militärtribunals gehängt. Zu Erdoğans Regierungszeit wurde Menderes weitestgehend rehabilitiert und als vorbildlicher Politiker gefeiert. Auch für den Staatspräsidenten ist die Re-Islamisierung des Landes eines von vielen Projekten.

Wie in den vergangenen Jahren oft angekündigt – so Erdogan – werde das Jahr 2023 große Veränderungen mit sich bringen. Die Türkei solle zu den zehn größten Wirtschaftsnationen der Welt gehören, der Bevölkerung verspricht er, das Land zu einer regionalen und Weltmacht zu machen. Weite Teile der Bevölkerung empfinden solche Aussagen vor dem Hintergrund einer von manchen Ökonomen mit mindestens 100 Prozent bezifferten Inflation und einer chronischen Wirtschaftskrise als zynisch.

Die Aufregung um das 100-jährige Jubiläum der Republik bietet auch Verschwörungstheoretikern eine prominente Bühne. Der 1923 geschlossene Vertrag von Lausanne revidierte teilweise die Inhalte des als Demütigung empfundenen Vertrags von Sèvres und ermöglichte der neu gegründeten Republik eine Korrektur des Vertrags nach ihrer Vorstellung. Seit Jahren dominieren in türkischen Medien und auf Social-Media-Plattformen die Gerüchte, dass der Lausanne-Vertrag mit dem 100-jährigen Jubiläum ende und der Türkei die Beförderung der eigenen Bodenschätze nun bewilligt werde. Türkische Historiker versuchen, diesen Verschwörungstheorien mit der Erklärung, der Vertrag sei nie zeitlich begrenz gewesen und beinhalte keine geheimen Absprachen, vergebens ein Ende zu setzen.

Hoffnungslose Jugend

Die Türkei steht vor einer historischen Wahl. Viele Menschen wissen, dass diese Wahl nicht nur die Zusammensetzung im Parlament verändern, sondern die politische, religiöse und soziokulturelle Ausrichtung des Jahres für viele Jahre bestimmen wird. Auch die deutsch-türkische Familie Schmitt aus Istanbul fürchtet um die Zukunft des Landes. Die Angst um die eigene Sicherheit ist so groß, dass sie lieber einen anderen Namen angeben möchten als ihren eigenen.

„Gewinnen Erdoğan und die AKP, ändert sich im Land wohl nicht viel und es wird weiter vor die Wand gefahren. Wenn sie aber trotz aller Vorkehrungen verlieren sollten und sich der Oppositionskandidat – wer auch immer es sein wird – und die Oppositionsparteien zu rechtmäßigen Siegern erklären, könnte es hier heikel werden. Entweder würde – wie bei der Wahl hier in Istanbul – Erdoğan versuchen, die Wahl annullieren zu lassen oder er würde das Ergebnis als von irgendwem manipuliert anzweifeln und einfach nicht akzeptieren. Im schlimmsten Fall ruft er seine Leute wieder wie 2016 auf die Straßen – und da sind leider viele dabei, die in den letzten Jahren aufgerüstet haben und ohne Scham immer wieder erklären, dass sie eine Niederlage nicht akzeptieren werden.“



Weitere Artikel zum Thema:



Seine Ehefrau Selin war einst Geschichtslehrerin, kündigte jedoch ihr sicheres Arbeitsverhältnis, weil sie die zunehmend islamistischen Lehrinhalte in den Geschichtsbüchern nicht mittragen konnte. Wie viele Türken blickt sie sehr skeptisch auf diese Wahlen: „Wir sind deprimiert, falls wirklich eine andere Partei als die AKP gewinnt, würde es viele Jahrzehnte dauern, bis dieses Land sich erholt. Wirtschaft, Kultur, Bildung, Tier- und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. In so vielen Bereichen müssen Änderungen stattfinden. Wenn die AKP gewinnt, wird es mir hier sehr schlecht gehen.“

Wie viele junge Türken wiederholt Selin ihre Hoffnungslosigkeit bezüglich der Zukunft. Dass die AKP die Wahlen vorziehen will, wundert die junge Türkin nicht. Inzwischen seien ihr zufolge selbst viele AKP-Wähler nicht bereit, Erdoğan noch einmal ihre Stimmen zu geben. Schmitt weiß, dass er und seine Frau privilegiert sind, denn durch seinen deutschen Pass können sie leicht nach Deutschland umsiedeln. Im Falle eines Wahlsiegs der AKP planen sie ihren Umzug in Schmitts Geburtsstadt im Rheinland.

„Wir wollen eine Demokratie sein“

Der 19-jährige Mert (Name ebenfalls geändert) besucht aktuell einen Deutschkurs und möchte so bald wie möglich nach Dortmund ziehen, um dort Informatik zu studieren. Falls sein Wunschkandidat Imamoğlu doch gewinnen sollte, wolle er in der Türkei bleiben und sein Land wieder aufbauen. Junge Menschen wie er würden zu Tausenden das Land verlassen, falls die jetzige Regierungspartei erneut gewählt werden würde, so Mert. „Wir wissen, dass dieses Land keine Zukunft mehr hat, wenn er gewinnt. Wir verlieren unseren Säkularismus und unsere Nation.“ Mert wünscht sich, dass sich die Opposition durchsetzt und sich die Türkei dann wieder zu kemalistischen Prinzipien wie dem Säkularismus bekennt.

Der Regierungspartei unterstellt er, dass die türkische Jugend ihren Bezug zur Religion verloren habe, weil die enge Verzahnung von Religion mit Politik und der ausgeübte Druck die Jugendlichen vom Islam entfremdet habe. „Ich bin fast 20 und kenne kein anderes Staatsoberhaupt außer ihn. Meine Generation hat keine Lust mehr. Wir wollen eine Demokratie sein und uns wieder an Europa orientieren. Sonst gehen wir“, beschreibt Mert das Lebensgefühl der türkischen Jugend.