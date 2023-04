Was die Grünen-Politikerin unter Zivilgesellschaft versteht, hat allerdings wenig mit der afghanischen Gesellschaft zu tun. Es handelt sich vielmehr um ein Netzwerk vornehmlich von Deutschland aus agierender Organisationen, deren Ziel es ist, möglichst viele Afghanen in die Bundesrepublik zu holen. Angeblich geht es um Personen, denen unter den Taliban Tod und Verfolgung drohen. Doch Cicero-Recherchen zeigen, dass es in vielen Fällen erhebliche Zweifel an der tatsächlichen Bedrohungslage gibt. Und dass man im Auswärtigen Amt trotzdem nicht so genau hinsehen und möglichst großzügig bei der Aufnahme sein will.