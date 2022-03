Die russische Regierung hat ein Gesetz gegen kritische Berichterstattung im Krieg gegen die Ukraine erlassen. Für die letzten unabhängigen Zeitungen und Radiosender kommt das einer Katastrophe gleich, die nicht nur die freie Berichterstattung verunmöglicht, auch Journalisten und Medienvertreter selbst setzen sich unkalkulierbaren Gefahren für Leib und Leben aus. Auch die Novaya Gazeta, eine der letzten unabhängigen Medienstimmen in Russland ist von dem Gesetz betroffen. In einer beeindruckenden Stellungnahme hat sich Nikita Kondratjew, Nachrichtenredaktion der Nowaja Gaseta an seine Leser gewandt. Cicero hat den Text übersetzt, der tiefe Einblicke in die aktuelle Situation in Moskau ermöglicht.

Hallo, hier ist Nikita Kondratyev, Leiter der Nachrichtenredaktion der Novaya Gazeta.

Heute gehört unsere Redaktion zu den wenigen verbliebenen Vertretern des unabhängigen Nachrichtenjournalismus in Russland.

Echo Moskwy wird buchstäblich aus der modernen Geschichte getilgt, Meduza hält sich trotz Blockade in den sozialen Netzwerken, und Mediazona arbeitet weiter wie bisher, aber ich bin sicher, dass es sich auch aller Risiken bewusst ist.

Heute hat das russische Parlament die militärische Zensur eingeführt, ohne sie tatsächlich zu erklären. Für die „Verbreitung wissentlich falscher Informationen über den Einsatz der russischen Streitkräfte“ können wir Nachrichtenjournalisten bis zu 15 Jahre ins Lager kommen. „Bewusst falsche“ Informationen sind Daten über Gefangene, getötete Menschen und den Beschuss von Zivilisten in der Ukraine. Wir werden aufgefordert zuzugeben, dass nichts von alledem geschehen ist.

Ja, wir können sagen, dass der Weg zum freien Journalismus über Kasernen und Stacheldraht führt. Das ist alles sehr schön, aber verrückter Blödsinn.

Die Wahrheit ist, dass es außer uns und ein paar anderen Redaktionen niemanden im Land gibt, der die Nachrichtenarbeit macht.

Deshalb bleiben wir bis zur letzten Minute. Wir gehen nicht in Haftanstalten und Kolonien. Wir gehen nicht nach Europa oder Georgien. Wir bleiben in Russland, es ist unser Land.

Sobald die militärischen Zensurgesetze in Kraft treten (die Unterschrift von Wladimir Putin bleibt), müssen wir leider auf die Veröffentlichung von Zusammenfassungen von den Fronten verzichten. Wir werden nicht mehr in der Lage sein, wahrheitsgemäß über die Kämpfe in der Ukraine zu berichten und beiden Seiten das Wort zu erteilen. Wir werden den Beschuss der Städte des Bruderlandes vorübergehend vergessen müssen. Wir werden wieder einmal – vorübergehend – das Schicksal unserer Soldaten, unserer Kameraden, vergessen müssen, die sich oft gegen ihren Willen in Krisengebieten befinden.

Was bleibt zu berichten? Welche Fakten müssen überprüft werden? Die Schließung eines weiteren Einkaufszentrums? Der Abschied der Unternehmen von unserem bequemen Leben? Das ist lächerlich.

Wir werden weiterhin Informationen sammeln. Aber wann und in welcher Form sie veröffentlicht wird, wissen wir nicht.

Wir schämen uns sehr, diesen Schritt zu tun, während unsere Freunde, Bekannten und Verwandten in der Ukraine die Hölle durchmachen. Und zwar auf beiden Seiten.

Aber es wäre noch beschämender, wenn man sich weigern würde, überhaupt über die Ereignisse zu berichten. Die militärische Zensur erstreckt sich nicht auf die Tatsache, dass der Krieg in uns selbst stattfindet. Wie wirkt sich das Geschehen auf die mentale Verfassung der Russen und Ukrainer aus? Was bringt die Zukunft für unsere Wirtschaft und unsere persönlichen Finanzen? Wird Russland gegen das Geschehen protestieren? Welche Form wird die Repression annehmen? Was wird aus der Medizin? Ist das Thema der Folter im Strafvollzug abgeschlossen?

Wir bleiben dabei, diese große Bandbreite an Themen abzudecken. Die Korrespondenten der Nowaja Gaseta haben in diesen Tagen ohne Schlaf gearbeitet und werden dies auch weiterhin tun, allerdings in einer anderen Funktion – wir werden vorsichtig und leise darüber berichten, wohin die globale Zäsur am Morgen des 24. Februar das Leben aller Menschen führt.

Aber der Versuch, dem Leser ein Bild von der Realität zu vermitteln, indem man nur Nachrichten des Verteidigungsministeriums und Nachrichten aus dem zivilen Leben verwendet? Nein, das wird nie passieren.

Philip Graham, der erste Nachkriegsverleger der Washington Post, sagte: „Nachrichten sind der erste Rohentwurf der Geschichte“.

Wir, die erste militärische Generation in Putins Russland (viele von uns sind nicht einmal fünfundzwanzig), sagen: Wir können die russische Realität nicht verlassen, ohne zumindest diese groben Entwürfe der Geschichte zu kennen. Andernfalls wird alles, was in den 2020er Jahren in Russland geschah, in der Erinnerung unserer Kinder als eine von jemand anderem erdachte Fiktion bleiben.

Ab 00:00 Uhr in der Nacht vom 4. auf den 5. März wird die Novaya Gazeta unter Androhung der strafrechtlichen Verfolgung von Journalisten ihre Berichterstattung für eine Weile einstellen. Ganz einfach, weil Gesetze in Kriegszeiten eher im Morgengrauen in Kraft treten. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, wie wir überleben können, ohne ins Gefängnis zu gehen, und wir werden in derselben Eigenschaft und mit zumindest einigen guten Nachrichten zu Ihnen zurückkehren.

Nikita Kondratjew, Nachrichtenredaktion der Nowaja Gazeta

Den Originaltext lesen Sie hier.