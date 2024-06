Als jemand, der mit zwei linken Parteien koaliert, weiß ich, dass sie dramatische Begriffe lieben. Meist werden diese Begriffe genutzt, um staatliche Eingriffe zu rechtfertigen und sorgsame Abwägungsprozesse zu umgehen. Schließlich ist in einer Krise, das haben wir während der Covid-19-Pandemie gesehen, auch in der breiten Bevölkerung nicht zuerst sorgsamer Diskurs, sondern entschlossenes Handeln gefragt. Ganz vorne steht die „Klimakatastrophe“, zur Bekämpfung beschließt man einen „Klimanotstand“. Wir durchleben aber auch eine „Bildungskrise“, für die es vermeintlich ein Sondervermögen auf Bundesebene braucht. Oder um es noch weiter zu fassen: Die Krisen der ganzen Welt kommen durch Migration zu uns, deswegen wollen einige sie alle mit deutschem Steuergeld vor Ort lösen.

Völlig unabhängig davon, wie man zu den Herausforderungen unserer Zeit steht: Bei alledem verschweigen die politische Linke wie auch die Rechte konsequent die herannahende Rentenkatastrophe, ja sogar die Katastrophe für unsere gesamten Sozialsysteme. Wohl aus Angst vor Wählerverlust, aus Angst vor einer festgefahrenen Debatte, aus Angst, der SPD ein Wahlkampfthema zu liefern. Dabei liegt diese kommende Krise auf der Hand, sie ist für jeden offensichtlich, mathematisch berechenbar, und sie erfordert nicht einmal mühsame internationale Abkommen zu ihrer Lösung. Wir müssen uns nur als Gesellschaft tief in die Augen schauen und ohne Schaum vor dem Mund über Lösungen sprechen.

Warum wir in ein großes Problem laufen, ist simpel erklärt: Konrad Adenauer konzipierte unser Rentensystem umlagefinanziert. Bedeutet, die Arbeitnehmer erwirtschaften die Rente für die aktuellen Rentner. „Kinder kriegen die Leute immer“, so Adenauers Grundannahme. Nun: Die war falsch. Kamen damals noch sechs Arbeitnehmer auf einen Rentner, finanzieren ihn heute zwei. Das hat Auswirkungen. Während wir als Gesellschaft immer älter werden, wird auch die Zahl der Wähler im Rentenalter immer höher.

Rentner gehen gerne zur Wahl

Und Rentner gehen gerne zur Wahl. Was Rentner hingegen wie wir alle nicht so gerne bekommen: das Gefühl, dass ihnen etwas weggenommen wird. Wer also eine Debatte über das Renteneintrittsalter beginnt, verliert. Wer über das Rentenniveau sprechen will, verliert. Deswegen wählen wir als Gesellschaft die unlogischste Lösung. Wir erhöhen den Steuerzuschuss auf mittlerweile sagenhafte 112 Milliarden Euro jedes Jahr und wir belasten die Beitragszahler zusätzlich. Ab 2028 mit ganzen 20 Prozent, ab 2035 sogar mit 22,3 Prozent. Dabei können die jetzigen Beitragszahler nichts dafür, dass sie zu wenige sind. Eine Rentnergeneration, die zu wenig Kinder bekommen hat und sich dann noch politisch so Gehör verschafft, dass letztlich ihre (zu wenigen) Kinder immer stärker belastet werden, muss politisch eine klare Antwort bekommen: So nicht!

Wir dürfen deshalb keine weiteren Beitragserhöhungen beschließen, wenn wir es mit der Generationengerechtigkeit ernst meinen und der gesamten Arbeiterschaft im Land keinen Tritt in die Kniekehlen verpassen wollen. Und ich weiß, welche Nachrichten ich nach Veröffentlichung dieses Artikels erhalte: „Arbeite doch selbst erstmal 40 Jahre“, „Komm erstmal in mein Alter“ oder „Das lässt sich leicht aus dem gemütlichen Bürostuhl erzählen“. Wissen Sie was? Sie alle haben Respekt verdient. Wer viel leistet, soll eine ordentliche Rente haben. Aber unser Rentensystem stellt diese Fragen nicht. Es ist ein Versicherungssystem, in das eingezahlt und entsprechend ausgezahlt wird. Wer Gerechtigkeitssprechblasen aufbläst, macht einen Fehler.

Apropos: Ist die Rente denn aktuell für viele ordentlich? Funktioniert das System mit den enormen Belastungen und Zuschüssen? Ein Rechenbeispiel: Jemand, der in Vollzeit für den Mindestlohn arbeitet, zahlt monatlich 400 € (jeweils 200 € der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer) in die Rente ein. Zu erwartende Rente nach 45 Beitragsjahren: unter 1200 €. Würden wir den gleichen Betrag, also ohne zusätzliche Belastung, in einen breit angelegten und damit risikoarmen ETF anlegen – nehmen wir mal den MSCI World –, dann würde derjenige mit dem gleichen Verdienst nach 45 Jahren und mit einer Rendite von 7 Prozent mit über 1,4 Millionen Euro in Rente gehen. Bei durchschnittlich 20 Bezugsjahren wären das 5800 € brutto – jeden Monat. Insbesondere Inflation und Lohnsteigerungen habe ich der Einfachheit halber herausgelassen, sie wirken sich jedoch selbstverständlich auf das bisherige System sowie die kapitalgedeckte Rente aus.

Eine stärkere Kapitaldeckung ist nicht Zockerei, sie ist sozialer Auftrag

Allerdings hätte letztere auch unter deren Berücksichtigung die Nase vorn. Eine stärkere Kapitaldeckung ist nicht Zockerei, sie ist sozialer Auftrag. Das Generationenkapital ist dafür ein guter Anfang, doch wenn wir uns erfolgreichere Länder bei der Rente anschauen, wird es nicht gehen, ohne dass ein Teil der Beiträge ebenfalls in Fonds breit angelegt wird. Um die Vorteile in der Bevölkerung greifbar zu machen, sollte jeder mit Beginn seiner ersten sozialversicherungspflichten Beschäftigung in einem digitalen Konto einsehen können, wie sich seine voraussichtliche Rente am Kapitalmarkt entwickelt und wie viel er bereits angespart hat.

Was wir außerdem tun können: Viele Rentengeschenke sind gut gemeint, aber schlecht gemacht. Die sogenannte Rente mit 63 setzt Fehlanreize und kann weg. Außerdem sollten wir ermöglichen, dass Rentner mit möglichst wenig Abgaben weiterarbeiten können, wenn sie wollen. Zudem hat Schweden bereits einen flexiblen Renteneintritt innerhalb eines Korridors festgeschrieben. Nicht jeder kann länger als bis 67 arbeiten, manche können und wollen jedoch. Was mir zudem große Sorgen bereitet, ist die Verbeamtungspolitik der letzten Jahre. Verbeamtungen wurden immer mehr als Anreiz für den Eintritt in den öffentlichen Dienst durchgeführt als zur Betrauung mit wirklich hoheitlichen Aufgaben. Das belastet die öffentlichen Kassen massiv. Wir sollten in Zukunft wieder zurückhaltender verbeamten und uns dabei auf Kernaufgaben wie die Sicherheit konzentrieren.

Was wir für all das brauchen? Mal wieder etwas Mut. Verabschieden wir uns von Klischees: Ein ETF ist kein Spielautomat. Wagen wir es, nicht gleich mit den bekannten Sprechblasen heranzugehen: Sprechen wir nüchtern über Lösungen statt darüber, was alles nicht geht. Wir haben es in der Hand: Suchen wir nicht nach Ausreden, sondern nach Lösungen. Weder mehr Einzahler (die später wieder etwas aus dem System raushaben wollen) noch immer mehr Steuerzuschüsse, die dann für Bildung, Investitionen oder Klimaschutz fehlen, lösen den Systemfehler. Wer es ernst meint mit dem Respekt vor Lebensleistung, muss die herannahende Katastrophe erkennen und unser Rentensystem reformieren.