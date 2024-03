Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur.

Wie würden Finanzanalysten wohl ein solches Unternehmen beurteilen? Man stelle sich eine stark überschuldete und strukturell defizitäre Firma vor – nennen wir sie mal „Deutsche Rentenversicherung AG“. Und stellen wir uns nun vor, die Führung dieses Unternehmens, das nachvollziehbarerweise unter einem abnehmenden Vertrauen all seiner Stakeholder leidet, würde stolz ankündigen, sie werde sich nun langfristig finanziell „stabilisieren“. Und zwar, indem sie zusätzlich zu dem riesigen Berg an Schulden, den sie schon zu tragen hat, noch einen weiteren riesigen Kredit aufnehmen will, um mit diesem „Kapital“ nun Aktien zu kaufen.

Man braucht nicht viel Fantasie oder Kenntnis der Finanzbranche, um sich vorzustellen, dass ein solches Unternehmen an den Märkten wohl kaum als besonders stabil und vertrauenswürdig gelten dürfte. In einem Rating für ein solches Unternehmen würde wohl eher der Buchstabe C statt A und eher Minus- als Plus-Zeichen stehen. Aber natürlich ist es ohnehin kaum vorstellbar, dass irgendein Unternehmen, das tatsächlich eine solche haarsträubende Risiko-Strategie verfolgte, diese auch noch öffentlich als Stabilisierung darstellte. Solche Finanzoperationen – Schulden aufnehmen, um zu spekulieren – machen Hasardeure und Zocker üblicherweise eher im Stillen, denn wenn es schiefgeht, ist womöglich das ganze Unternehmen und das Geld der Gläubiger im Eimer.