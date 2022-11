So erreichen Sie Volker Resing:

In diesen Tagen twitterte ein Kollege ein Foto mit einem Blick in ein leeres Flugzeug. Dazu stellte er die Frage, ob er denn alleine nach Scharm El-Scheich reise und sich denn kein anderer mehr für den Klimaschutz interessiere. Tatsächlich ist die leere Maschine, die nahezu unnütz nach Ägypten fliegt, ein schönes Bild für die Sinnlosigkeit dieses Umweltkonferenz-Tourismus. Es hat sich ein globaler Club von Fachleuten, Aktivisten, Journalisten und Politikern gebildet, die sich professionell mit Klimaschutz beschäftigen, nur leider an der Lösung der Probleme nur marginal beteiligt sind. Schönes Wetter machen für eine Welt mit steigenden Temperaturen. Es braucht mehr Macher im Klimaschutz und weniger Reden.

Wir brauchen dringend eine neue Ära der Klimapolitik, mit deutlich weniger Konferenzen, einem Ende der Floskeln in Endlosschleife und mehr pragmatischem Handeln. Der Klimawandel ist Realität, Probleme müssen gelöst werden, aber es braucht weder Aktivisten, die den Straßenverkehr aufhalten und sich an ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit aufgeilen, noch deren publizistische oder politische Helfer, die sich als selbsternannte Propheten noch gleich mit selbst heiligsprechen. Dazu ist die Lage zu ernst. Der Worte sind genug gesprochen …