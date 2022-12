Jens Beckert, geboren 1967, ist seit 2005 Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Der Soziologe forscht im Bereich der Wirtschaftssoziologie mit besonderen Schwerpunkten auf der Einbettung von Märkten und der Rolle von Erwartungen in der Wirtschaft. Sein Buch „Erben in der Leistungsgesellschaft“ (Campus, 246 Seiten, 34,90 Euro) gewährt einen Einblick in seine Forschungen zum Thema Erbschaft.

Herr Beckert, ist eine Erbschaft ein leistungsloses Einkommen?

Selbstverständlich. Der Erbe bekommt einen Vermögenszuwachs, ohne ihn selbst erwirtschaftet zu haben.

Ich frage, weil immer wieder zu beobachten ist, dass Wirtschaftsliberale über den Begriff spotten und sagen, die Kinder hätten sehr wohl etwas für das Erbe ihrer Eltern geleistet – etwa, weil sie durch die Sparmaßnahmen der Eltern selbst Verzicht geübt oder weil sie im Unternehmen ihrer Eltern mitgearbeitet hätten.

Wenn die Kinder im Unternehmen ihrer Eltern tätig sind, sind sie Mitarbeiter, deren Verdienst sich an entsprechenden Gehältern bemisst. Andere Mitarbeiter bekommen durch ihre Mitarbeit ja auch keinen Anspruch auf Teile des Unternehmens. Man könnte die Aussage vom leistungslosen Einkommen bei Ehepartnern einschränken und wie im Güterstandsrecht sagen, dass es sich um eine Zugewinngemeinschaft handelt. Aber im Kern sprechen wir bei Erbschaften von der Übertragung eines Vermögens in die nächste Generation, und die Kinder haben nicht das Vermögen ihrer Eltern erwirtschaftet. Gerade Liberale sollten sich der Situation stellen, dass hier eine Privilegierung stattfindet. Das heißt nicht automatisch, dass das schlecht ist, aber man sollte sich dem schon mit ernsthaften Argumenten stellen.

In Ihrem Buch „Erben in der Leistungsgesellschaft“ beschreiben Sie einen Widerspruch, der sich aus dieser Privilegierung ergibt: „Der Begriff der Leistungsgesellschaft impliziert, dass soziale Ungleichheit nur dann als gerechtfertigt angesehen wird, wenn sich Einkommens- und Vermögensunterschiede auf unterschiedliche Leistungsbeiträge zurückführen lassen.“ Inwiefern unterläuft das deutsche Erbschaftssystem das Leistungsprinzip?

Jens Beckert

(Copyright: MPIfG/David Ausserhofer)

Arbeitsleistung wird wesentlich stärker besteuert als Erbschaften. Der maximale Steuersatz liegt bei der Einkommensteuer bei 45 Prozent, bei der Erbschaftssteuer in direkter Linie bei 30 Prozent. Noch eine Besonderheit – auch im internationalen Vergleich –, ist, dass dieser Höchststeuersatz erst bei einem steuerrelevanten Erbe von 26 Millionen Euro greift. Wohingegen der Höchststeuersatz bei der Einkommensteuer bei 250.000 Euro greift. Noch dazu werden sehr große Erbschaften anteilig weniger besteuert als die mittleren Erbschaften, was daran liegt, dass sie im Wesentlichen aus Betriebsvermögen bestehen und diese weitgehend freigestellt sind.

2021 wurden in Deutschland geschätzt ca. 400 Milliarden Euro vererbt und geschenkt, darauf aber nur elf Milliarden Euro Steuern gezahlt. Ein Grund sind hohe Freibeträge. Ein anderer Grund ist, dass die Entlastung für Betriebsvermögen als Schlupfloch genutzt wird, um die Erbschaftssteuer für Privatvermögen zu umgehen.

Die Differenzierung von Privatvermögen und Betriebsvermögen ist nicht eindeutig. Die entsprechenden Steueranwälte finden so natürlich Möglichkeiten, den Steuersatz für ihre Klienten vorteilhaft zu gestalten. Wir haben in Deutschland also zum einen die niedrigen Steuersätze und zum anderen die Gestaltungsmöglichkeiten, durch die auch sehr große Erbschaften quasi ohne Steuerbelastung in die nächste Generation gegeben werden können. Geht man von den 400 Milliarden Euro aus, so werden Erbschaften im Durchschnitt mit 3-4 Prozent besteuert. Das entspricht der Verzinsung in einem Jahr.

Sie sagten, „gerade Liberale“ sollten sich dieser Situation stellen. Können Sie das erläutern?

Die Vermögensvererbung ist insbesondere ein Thema des Liberalismus, für den Chancengleichheit und Leistungsprinzip eine herausragende Rolle spielen. Dies waren natürlich in den bürgerlichen Revolutionen Begriffe, die sich gegen die Privilegien des Adels richteten. Die Feudalgesellschaft basierte auf Rechtsungleichheit, was sich auch in einem eigenen Erbrecht für den Adel ausdrückte. Und sozialer Status beruhte auf Herkunft. Die liberalen Protagonisten der bürgerlichen Revolution griffen diese soziale Ordnung an. Arbeitsleistung und Markterfolg der Individuen sollten zukünftig darüber entscheiden, wer oben steht. Für das Bürgertum und die Liberalen hat sich daraus ein unlösbarer Konflikt ergeben.

Warum unlösbar?

Weil man zwar das Prinzip der Chancengleichheit hochhielt, gleichzeitig aber vom Erbrecht nicht lassen wollte. Eigentumsrechte sollten auch beinhalten, über die Verwendung von Privateigentum über den Tod hinaus zu verfügen. So wurde das Leistungsprinzip gleich wieder verletzt, auf dem die Legitimation von sozialer Ungleichheit in einer liberalen Gesellschaft beruht.

Welche Seite finden Sie argumentativ schlagkräftiger?

Ich halte die Kritik an der Vermögensvererbung für schlagkräftiger. Das ganze Aufstiegsversprechen liberaler Gesellschaften wird konterkariert, wenn die Vermögensstrukturen über die Generationen verfestigt sind. Daraus schlussfolgere ich nicht, dass es keine Vermögensvererbung in der Familie geben sollte. Aber ich denke, es bedarf korrigierender Eingriffe, um die Tendenz der Vermögenskonzentration zu unterbrechen. Letztendlich geht es beim Umgang mit Erbschaften um die Frage der sozialen Mobilität in der Gesellschaft und damit um Chancengleichheit und demokratische Teilhabe.

Erbschaften in der Moderne als Überbleibsel des Feudalismus haben viel mit dem Familienbild zu tun, weshalb Sie in ihrem Buch die Frage stellen, ob wir überhaupt modern sind. Wie konnte sich der Gedanke, Blut sei dicker als Wasser, bis heute halten?

Auf wirtschaftlicher Ebene ist dies recht einfach zu erklären: Kapitalstrukturen müssen über den Tod des Eigentümers langfristig aufrechterhalten werden. In Gesellschaften, die agrarisch strukturiert sind oder in denen inhabergeführte Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, wird diese Langfristigkeit durch das Erbrecht garantiert. Gerade das deutsche Wirtschaftsmodell basiert stark auf mittelständischen, häufig inhabergeführten Unternehmen, die Weltmarktführer sind in einem kleinen Nischenprodukt. Diese Art von Wirtschaftsstruktur ist politisch gewollt und wird durch Bevorzugung von Betriebsvermögen im Erbgang gefördert.

Ein Argument für Erbschaften ist, sie förderten den Familienzusammenhalt. Was ist da dran?

Das ist durchaus der Fall, und zwar ganz unabhängig von der Höhe des Erbes. Schenkungen und Erbschaften sind Ausdruck der Solidarität innerhalb der Familie. Andererseits wissen wir aus der Notar- und Anwaltspraxis, wie häufig Familien durch Erbstreitigkeiten zerrissen werden. Wir kennen auch die prominenten Fälle aus den Medien, die zeigen, wie Unternehmensvermögen durch Konflikte in den Familien zerstört werden. Insofern ist die Vererbung in der Familie ökonomisch nicht zwangsläufig produktiv. Man muss auch bedenken, dass die Kinder nicht unbedingt dieselbe Genialität in der Führung des Unternehmens haben wie die Eltern.

Trotzdem hört man gerade in der FDP deutlich mehr Argumente gegen als für eine höhere Erbschaftssteuer. Woran liegt das?

Das Thema ist in der FDP durchaus umstritten. Denken Sie an Gerhard Baum, der sich der sozialliberalen Seite verpflichtet fühlt.

Sozialliberale verweisen auf ordoliberale FDP-Vordenker wie Walter Eucken und Alexander Rüstow, die für massive Eingriffe in die Erbschaftssteuer plädierten.

So weit in der Zeit muss man gar nicht zurückgehen. Ich habe vor kurzem die Freiburger Thesen wieder gelesen. Würde die FDP sich heute diese Thesen auf die Fahnen schreiben, würde das als revolutionär gelten. Es geht darin um das Ziel der Verbreiterung der Vermögensbasis in unserer Gesellschaft. Nur ist das nicht die Seite, die in den vergangenen 20 Jahren in der FDP das Sagen hatte.

Die Freiburger Thesen sind von 1971. Was sagt das über den Strukturwandel der vergangenen 50 Jahre aus, dass Thesen, die vor 50 Jahren selbstverständlich liberal waren, heute wohl als radikal links gelten würden?

Die 1970er waren politisch und wirtschaftlich vollkommen andere Zeiten. Deutschland hatte ein Wirtschaftsmodell in der Nachkriegszeit, das ganz stark auf staatliche Interventionen und die politische Steuerung von wirtschaftlichen Strukturen setzte. Ab den 1970er-Jahren entwickelte sich in Deutschland allmählich eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, in der die wirtschaftliche und gesellschaftliche Steuerung sehr viel stärker auf Märkte verlagert wurde. In diesem Kontext fanden dann Veränderungen der parteipolitischen Positionen statt, einschließlich der Positionen zur Erbschaftsbesteuerung.

Die Forderung nach einer höheren Erbschaftssteuer hat keinen guten Stand, die Mehrheit in der Bevölkerung ist dagegen, obwohl sie niemals erben wird. Ist das einer internalisierten Marktlogik zuzuschreiben, oder wie lässt sich dieser Widerspruch erklären?

Dafür gibt es sehr sichere Befunde aus den Sozialwissenschaften. In Gesellschaften, die stärker marktorientiert sind, tritt der Effekt ein, dass die eigene soziale Situation dem individuellen Erfolg oder Versagen zugeschrieben wird – das führt zu solchen Paradoxien. Die größere Unsicherheit in der Gesellschaft führt dazu, dass Menschen versuchen, Sicherheit für sich und ihre Familien privat wieder herzustellen. In den Mittelschichten werden die Vermögensbestände als eine Versicherung gegen die Unwägbarkeiten des Marktes gesehen. Will dann der Staat zugreifen, wird das als ein Eingriff in eine letzte Ressource von Sicherheit abgelehnt.

Was würden Sie dem Argument entgegenhalten?

Den Einzelnen lässt sich das nicht verdenken. Für eine Gesellschaft ist es jedoch effizienter und auch gerechter, Sicherheit auf kollektiver Ebene herzustellen. Wir wissen, dass die Hälfte der Bevölkerung über überhaupt kein Vermögen verfügt. Da muss der Staat ohnehin unterstützend tätig werden in Notsituationen. Da niemand weiß, in welche schwierigen Lebenssituationen er selbst einmal kommen wird, führt die Verlagerung der Risiken auf die Einzelnen zur Verängstigung. Kollektive Sicherungssysteme verringern für alle die Angst vor den finanziellen Folgen von Lebensrisiken. Aber das ist nicht das Denken der letzten 30 oder 40 Jahre.

Allerdings hat das Thema in den vergangenen Jahren unter anderem durch den Ökonomen Thomas Piketty mehr Aufmerksamkeit bekommen. Vor allem Pikettys Diagramme haben viel Resonanz erzeugt. Wie haben Sie seine Thesen rezipiert?

Wichtig an Pikettys Arbeiten ist meines Erachtens nicht so sehr die darin enthaltene ökonomische Theorie. Seine große Leistung sind die wirtschaftshistorischen Diagramme, die Sie ansprechen: Piketty zeigt damit empirisch die Entwicklung der Verteilung privater Vermögen über die letzten 200 Jahre. Und er zeigt, dass wir uns seit den 1970er-Jahren wieder in einer Phase steigender Vermögenskonzentration befinden. Er erklärt dies damit, dass Vermögen durch Rendite und Zinsen schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft. Außerdem wachsen große Vermögen schneller als kleine. So konzentrieren sich die Vermögen immer stärker in Bevölkerungsgruppen, die ohnehin schon viel haben. Wer kein Vermögen hat, hat kaum eine Chance, durch Arbeit Vermögen aufzubauen. Ohne Korrekturen laufen unsere Gesellschaften in Ungleichheitsstrukturen hinein, die denen aus vordemokratischen Gesellschaften ähneln. Dies ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches Problem. Demokratische Gesellschaften leben vom Aufstiegsversprechen an die unteren sozialen Schichten.

Gehen wir einmal auf die Argumente ein, die gegen eine Erbschaftssteuer angeführt werden. Ein beliebtes ist die Doppelbesteuerung. Wie plausibel finden Sie das?

Das Argument macht keinen Sinn. In Deutschland ist die Erbschaftssteuer eine Erbanfallssteuer. Das heißt, der Erbe wird besteuert. Der Erbe erhält einen Vermögenszuwachs, und das ist Geld, das von ihm noch nie besteuert wurde. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden beim Bäcker Ihre Brötchen kaufen und der Bäcker sagt: Nein, das Geld für die Brötchen versteuer ich nicht, der Kunde hat es vorher ja schon selbst versteuert.

Ein gewichtigeres Argument sind die Sorgen von mittelständischen Unternehmen vor Schäden an der Substanz.

Dieses Argument muss man ernst nehmen. Nehmen wir einmal an, der Unternehmenswert würde im Erbgang mit 30 Prozent besteuert. Selbst wenn sich dies über Kredite finanzieren ließe, wären dies Kosten, die die Investitionsmöglichkeiten und damit die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen würden. Dennoch gibt es durchaus Spielräume, die Unternehmen stärker heranzuziehen, ohne dass man wirtschaftlich negative Folgen befürchten muss – das gab es alles auch schon.

Sie meinen eine Stundung?

Zum Beispiel. Oder eine stille Teilhabe des Staates an den Unternehmen. Wenn man die steuerliche Belastung in einer Weise strukturiert, dass sie über einen längeren Zeitraum anfällt, können sie stärker in die Erbschaftsbesteuerung einbezogen werden.

Wie hoch wären die Steuererträge?

Die Schätzung ist, dass die Steuerausfälle durch die Privilegien auf Betriebsvermögen sich auf ungefähr 5 Milliarden Euro pro Jahr bemessen.

Was sollte bestenfalls mit den Steuergeldern passieren?

Ich würde insbesondere zwei Projekte anführen. Zum einen, dass man die Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft erhöht, etwa indem man schulische Bildung besser finanziert. Und dann gibt es noch den Vorschlag eines sogenannten Grunderbes, den ich interessant finde. Der Vorschlag kommt aus dem 19. Jahrhundert, ist aber bis heute immer wieder neu aufgenommen worden. Er besagt, dass die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer an alle, die in einem Jahr volljährig werden, ausgezahlt werden – ein Startkapital sozusagen. Gerade für den Liberalismus finde ich diesen Gedanken plausibel. Der Liberalismus betont ja, dass es einen Zusammenhang zwischen Vermögen und Freiheit gibt. In unserer Gesellschaft verfügt aber die Hälfte der Bevölkerung über kein Vermögen.

Momentan ist es aufgrund der steigenden Lebenserwartung so, dass Erbschaften in der Regel immer später angetreten werden. Welche wirtschaftlichen Folgen hat das?

Vermögen, das an junge Menschen übertragen wird, wird innovativer genutzt als Vermögen, das an Alte geht. Junge Menschen nutzen Vermögen tendenziell investiv, etwa als Investition in Unternehmensideen oder die Ausbildung. Alte Menschen nutzen Vermögen eher als zusätzliche Altersversicherung. Die Kapitalallokation an Alte ist aus wirtschaftlicher Perspektive suboptimal. Auch dies spricht für das Grunderbe.

Als weiteres Argument gegen eine höhere Erbschaftssteuer wird angeführt, sie würde zu Kapitalflucht führen. Stimmt das?

Das stimmt schon. Aber man muss es auch einschränken. Zum einen ist die Steuerbelastung ja nur eines von vielen Kriterien für Standortentscheidungen von Unternehmen. Und auch sein Lebensumfeld verlässt man ja nicht einfach so, um Steuern zu sparen. Zum anderen ist Steuerflucht eine Frage der politischen Regulation. Es ist ja kein Naturgesetz, dass man Steuern spart, indem man seinen Wohnsitz verlegt. Die Frage ist, inwieweit die geltenden Steuergesetze und Steuerabkommen so gefasst sind, dass Steuerflucht Einhalt geboten wird. Hierfür bedarf es der nationalen Politik, aber insbesondere auch internationaler Abkommen.

Eine Erbschaftsteuerreform wäre also ein internationales Projekt.

Ja, dazu gehört auch, dass Steueroasen ausgetrocknet werden. In der politischen Diskussion wird immer so getan, als sei das völlig undenkbar. Es gab in den letzten Jahren ja einige zögerliche Ansätze, insbesondere durch den Austausch von Finanzdaten mit der Schweiz. Es gibt also Ansatzpunkte, aber die müssten viel mehr weiterentwickelt werden. Das ist eine Frage des politischen Willens und der politischen Macht.

Sehen Sie die Gefahr negativer volkswirtschaftlicher Effekte durch erbschaftssteuerliche Eingriffe?

Zweifellos muss die Kontinuität der Kapitalausstattung von inhabergeführten Unternehmen erhalten bleibt. Auch denke ich, dass es wichtig ist, kleinere Vermögen zu verschonen, um Vermögen breiter zu streuen. Wenn das gegeben ist, dann sehe ich keine negativen Effekte. Ganz im Gegenteil: Die derzeit zu beobachtende Vermögenskonzentration führt dazu, dass sich Vermögen bilden, die im Grunde genommen keine Verwendung mehr haben. Diese Vermögen sehen wir dann wieder als Asset-Blasen an den Finanzmärkten. Wenn Vermögen breiter verteilt wären, würden diese auch volkswirtschaftlich bessere Verwendung finden. Das Vermögen würde für Ausbildung, für den Gang in die Selbständigkeit oder auch als Eigenkapital beim Kauf einer Immobilie genutzt werden. Und selbst wenn es für Konsumzwecke ausgeben würde, hätte das stärkere Wachstumseffekte, als wenn das Vermögen an den Finanzmärkten herumvagabundiert.

Ist das Potenzial für einen ernsthaften Diskurs über eine Erbschaftssteuerreform vorhanden?

Nein. Meist wird dieser Diskurs durch Totschlagargumente erstickt. Was bedauerlich ist, denn ich sehe es als demokratische Aufgabe, zu einem Diskurs über die gesellschaftspolitische Bedeutung von Vermögen und Kontinuitäten der Vermögensübertragung zu kommen – man käme dann wahrscheinlich zu Kompromissen, die besagen, dass natürlich ein Teil des Vermögens in der Familie vererbt werden kann, aber ein anderer Teil besteuert wird, etwa um damit diejenigen zu fördern, die aus Familien ohne Vermögen kommen.

Eine Reform ist also gar nicht in Sichtweite?

Ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Zukunft zu einer höheren Vermögensbesteuerung kommt. Aber der Hintergrund wird sein, dass wir in den nächsten Jahrzehnten mit derart massiven Infrastrukturprojekten beschäftigt sein werden, dass kein Weg mehr um eine stärkere Besteuerung von Vermögen führen wird. Denken Sie nur an die Themen Militär, Gesundheit und Klima. Was ich nicht sehe ist, dass dieser Weg ohne diese multiplen Krisen beschritten würde.

Das Interview führte Ulrich Thiele.