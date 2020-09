Mitten in der Eurokrise sei es gewesen, so will sich heute ein guter alter Bekannter des damaligen deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble erinnern: Während der schlimmsten Auseinandersetzungen zwischen der griechischen und der deutschen Regierung habe ihm ein offizieller Vertreter Deutschlands versucht auszureden, auf einem Schuldenerlass für Griechenland zu beharren. „Er tat das mit dem Argument, dass Deutschland zwar reich sein mag, aber eine Mehrheit der Bevölkerung arm sei. In diesem letzten Punkt hatte er recht.“

Der Name des guten alten Bekannten ist Yanis Varoufakis, und mitten in der Corona-Krise, die in seinem Land bislang zu bemerkenswert wenigen Todesopfern geführt hat, scheint der einstige griechische Finanzminister sein Mitleid für die armen Deutschen zu entdecken.

