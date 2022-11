Spätestens nach der Geburt des ersten Kindes denken viele Paare mit einem mittleren Einkommen an den Kauf einer Immobilie. In Anbetracht steigender Mietkosten in Ballungszentren war dies viele Jahre die beste Investition in eine solide Alterssicherung – inklusive Erbperspektiven für den Nachwuchs. Auch wenn die Immobilienpreise seit einigen Jahrzehnten stiegen, konnten sehr niedrige Kredite und solides Eigenkapital den Traum vom Eigenheim ermöglichen. Mit der Inflation sind die Kreditzinsen so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr gestiegen.

Auch die Rohstoffknappheit stellt manche Bauherren vor grundsätzliche Probleme. Holz, Kunststoff oder Stahl sind häufig nicht lieferbar. Die Bauarbeiten verzögern sich, und die ursprünglichen Budgets werden überschritten. Ob sich die Käufer die Immobilien dann noch leisten können? Manche mussten schon aufgeben.