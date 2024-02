Will Deutschland überhaupt noch ein Industriestandort bleiben? Diese Frage stellt sich Holger Loclair dieser Tage häufiger. Der Gründer und Eigentümer des brandenburgischen Folienspezialisten Orafol baut in den USA gerade eine neue Fabrik, außerdem stehen Investitionen von über 150 Millionen Euro an fünf weiteren US-Standorten an. Anders als in der Heimat stoße er dort auf eine Willkommenskultur für Unternehmer, sagt Loclair. „Für unser neuestes Werk in den USA haben wir innerhalb von vier Wochen die Baugenehmigung bekommen, derweil warten wir seit mehr als zwei Jahren auf die Baugenehmigung für eine 160-Millionen-Euro-Investition in Brandenburg.“

Der Mittelständler ist ein klassischer Hidden Champion: Ohne es zu wissen, kommen Verbraucher jeden Tag mit Orafol-­Produkten in Berührung. Das sind selbstklebende Folien zum Beispiel für Autos, Flugzeuge oder Schiffe, reflektierbare Materialien für Verkehrsschilder oder Nummernschilder. Auch auf Kreditkarten, Ausweisen und in elektronischen Geräten stecken Spezialmaterialien von Orafol. So entwickelte sich die Firma fast unbemerkt zum größten familiengeführten Unternehmen Ostdeutschlands.