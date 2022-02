In einem „zweiten delegierten Rechtsakt“ will die Europäische Kommission sogenannte Taxonomie-Regeln festlegen, nach denen Investitionen in bestimmte Energiearten als ökologisch sinnvoll betrachtet werden. Das ist Teil der Maßnahmen, die Klimaziele der EU zu erreichen. Es soll sich, so heißt es, um Übergangsregelungen auf dem Weg zu „wirklich nachhaltiger“ Energie handeln.

Problem dabei ist allerdings, dass die so geförderten Anlagen im allerbesten Falle in den Jahren nach 2039 Strom produzieren würden, die Taxonomie mithin objektiv Weichen dafür stellt, wie der Energiebedarf der EU-Staaten in 20 bis 30 Jahren gedeckt wird. Das zweite Problem, das vor allem Juristen aufbringt, besteht darin, dass von der Leyen und ihre Kommission sich eine Zuständigkeit anmaßen, die ihnen so womöglich gar nicht zusteht. Die Regierungen von Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark vertreten diese Auffassung. Claude Turmes, Energieminister von Luxemburg, beschuldigt die Kommission gar, ein falsches Gesetz auf „zutiefst undemokratische Weise durchpeitschen“ zu wollen.