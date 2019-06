Hans von Storch ist einer der bedeutendsten deutschen Klimaforscher. Der 69 Jahre alte ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht war Professor an der Uni Hamburg, am Max-Planck-Institut für Meteorologie sowie an der Ocean University of China. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt Klimapolitik.

In meiner Jugend gab es diesen Witz von Klein-Fritzchen, der an eine katholische Klosterschule wechselt und dort mit der Frage konfrontiert wird: „Es ist braun, pelzig, springt von Baum zu Baum – was ist das?“ Klein-Fritzchen, der die erwünschte Denkweise schon völlig in sich aufgesogen hat, antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Jesus!“ So ähnlich kommt es mir inzwischen vor, wenn vom Klimawandel die Rede ist. Was auch immer an neuen schlechten Nachrichten zu vermelden ist, stets hat es irgendwie mit dem Klimawandel zu tun. Immerhin ist damit meist auch klar, was man dagegen konkret unternehmen kann: weniger Emissionen erzeugen. Mit anderen Worten: fleischlose Ernährung, Verzicht auf Flugreisen und auf Einmal-Kaffeebecher.

Leider herrscht in der Öffentlichkeit eine erhebliche Verwirrung zum Themenkomplex Klima, Klimawandel und Klimapolitik. So wird manchmal sogar die Vermüllung der Meere mit Plastik unter der Rubrik „Klima“ diskutiert, die Frage der Luftqualität sowieso. Der Kurznachrichtendienst Twitter dient vielen als Verbreitungskanal für entsprechende Verwirrung, wenn etwa die ehemalige nordrhein-westfälische Umweltministerin Bärbel Höhn von einem kalten Spätwinter auf den Zusammenbruch des Golfstroms schließt, oder der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Tsunamis herstellt. Nicht zu vergessen die frühere Grünen-Vorsitzende Simone Peter, die Nachtfrost im Mai als Zeichen für menschengemachten Klimawandel interpretierte.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.