Chunchun Hu studierte Germanistik an der Peking-Universität und wurde an der Freien Universität Berlin promoviert. Er ist Associate Professor an der Shanghai Academy of Global Governance and Area Studies, Shanghai International Studies University und leitet dort das Masterprogramm Europastudien mit dem Schwerpunkt auf Deutschland und Frankreich.

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Die jüngste Entscheidung der EU-Kommission, Strafzölle von bis zu 35 Prozent auf chinesische Elektrofahrzeuge zu erheben, kommt für die deutsche Automobilindustrie zur Unzeit. Protektionistische Maßnahmen werden von deutschen Wirtschaftsvertretern und Wissenschaftlern einhellig abgelehnt: Strafzölle gefährden schließlich das Geschäftsmodell einer Exportnation. Dem Grundprinzip des internationalen Freihandels widersprechen sie ohnehin.

Gerade Volkswagen mit seinem Massengeschäft ist momentan extrem unter Druck geraten; die ersten Werksschließungen in Deutschland wurden bereits angedroht. Wie nicht anders zu erwarten, halten die Gewerkschaften dagegen. Das vertraute Kampfritual zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in Wahrheit ein schlichter Verteilungskonflikt, wirkt wie aus der Zeit gefallen.

Im Land der E-Autobauer

Deutschland hat das Auto zwar erfunden, aber das große Geschäft der Elektromobilität wird anderswo gemacht. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) weist mit dramatischem Unterton darauf hin, dass vier von zehn aller deutschen Gemeinden keine öffentlichen Ladesäulen haben. Nur jede vierte Gemeinde verfügt über öffentliche Schnellladesäulen.

Für das Massengeschäft ist die unterentwickelte Infrastruktur tödlich. Zudem ist der Strompreis in Deutschland bis zu achtmal höher als in China. Das gelobte Land der E-Autobauer liegt mittlerweile in Fernost. Der starke Rückgang von Gewinn und Marktanteilen beim Verkauf von deutschen Elektroautomobilen in China ist daher als Weckruf nicht nur für Volkswagen, sondern für das Geschäftsmodell der gesamten deutschen Automobilindustrie zu verstehen.

Die chinesische Fachöffentlichkeit sieht die Krise bei Volkswagen in erster Linie im Zusammenhang mit der misslungenen Transformation der deutschen Automobilindustrie. Zweifelsohne haben deutsche Unternehmen das Premiumsegment über Jahrzehnte dominiert – technisch, ästhetisch, wirtschaftlich. Wettbewerber und Märkte jedoch haben sich dramatisch verändert. Die Produktion am Standort Deutschland ist nicht ausgelastet, die Energiekosten sind noch immer hoch, und so bleibt die Nachfrage nach E-Autos hinter den Erwartungen zurück.

Trotz politisch vollmundig angekündigter „grüner“ Transformation bleiben Erfolge und Initiativen stecken. Mittlerweile ist der drohende industrielle Niedergang einer der Hauptgründe für die deutsche Regierungskrise. „Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität, zum Innovationsstandort für autonomes Fahren und beschleunigen massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur.“ Dieser Satz aus dem Koalitionsvertrag liest sich heute wie ein Hohn.

„Wie du mir, so ich dir“

Deutsche Automobilkrise und EU-Strafzölle – chinesische Wirtschaftsvertreter und Kommentatoren sehen beides mit gemischten Gefühlen. Die chinesische Handelskammer hat bereits ihre „tiefe Enttäuschung“ über die EU-Entscheidung zum Ausdruck gebracht. Auf etliche EU-Importwaren könnten im Gegenzug ebenfalls Strafzölle in China erhoben werden: Kosmetikprodukte und Cognac aus Frankreich, Schweinefleisch aus Spanien, Milchprodukte aus den Niederlanden. Die Politik des „Wie du mir, so ich dir“ („tit for tat“) würde jedoch kaum zu einer Entschärfung des Handelskonfliktes führen. Die Verbraucher in beiden Ländern sind schon jetzt die Verlierer.

Die nun verhängten EU-Strafzölle folgen als wirtschaftspolitische Sanktionsmaßnahme der Haltung der Vereinigten Staaten, die seit Mai 2024 eine hundertprozentige Importsteuer auf chinesische Elektroautos erhebt – eine Entscheidung der Biden-Administration. Es ist offensichtlich, dass auch die Entscheidung der EU-Kommission vor allem ein außenpolitisches Signal ist. Denn innerhalb der letzten fünf Jahre haben sich Wahrnehmung und Haltung der EU gegenüber China spürbar verhärtet.

Europa im Fadenkreuz der Interessen

Der Antagonismus zwischen China und der westlichen Welt tritt nun offen zutage. Aus China, dem einstigen Partner, der zu günstigen Preisen Massenware für westliche Konsumenten produziert, sei längst ein wirtschaftlicher Konkurrent und geopolitischer Rivale geworden, so die europäische Lesart. Durch die ungelösten geo- und machtpolitischen Interessen erhält der Wirtschaftskonflikt seine tiefere und globale Dynamik.

Deutschlands Wirtschaftsinteressen jedoch liegen in beiden Lagern. Das Resultat dieser ambivalenten Stellung ist ein zunehmend schwieriger Balanceakt für Deutschland. Die Entscheidung für Strafzölle der EU, deren Leidtragende insbesondere die deutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferer sind, wird in China als Symptom einer geschwächten politischen Position Deutschlands innerhalb der EU interpretiert.

Vor einer Entscheidung bei den US-Wahlen steht jedenfalls schon fest, wer von den Querelen zwischen der EU, Deutschland und China am meisten profitiert – Amerika. Beide Kandidaten für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten verfolgen eine protektionistische und hegemoniale Wirtschaftspolitik. Die ökonomischen und geostrategischen Interessen der USA sind gegenüber China unzweifelhaft antagonistisch, doch auch mit europäischen Sichtweisen keineswegs kongruent. Alles in allem ein hyperkomplexe, konfliktive und nicht ungefährliche Konstellation. Conclusio: „May we all live in interesting times.“