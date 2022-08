Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „ Beyond the Obvious “. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „ Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040 “.

Erinnern wir uns an die Zeiten vor Corona-Pandemie und Ukrainekrieg: 2019 stand die deutsche Wirtschaft fantastisch da. Zehn Jahre Aufschwung lagen hinter uns, nur kurzzeitig getrübt von der Eurokrise. Die Arbeitslosigkeit war auf ein Rekordtief gefallen, die Steuereinnahmen sprudelten. In der Politik prahlte man mit der „schwarzen Null“, und in Großbritannien erschien ein Bestseller mit dem Titel „Why the Germans Do it Better“.

Getragen wurde dieser Aufschwung von Ausfuhren: Regelmäßig war Deutschland Exportweltmeister, und die Außenhandelsquote stieg von 53 Prozent im Jahr 2002 auf über 70 Prozent. Zweifellos ein Erfolg unserer Industrie, die produziert, was die Welt braucht. Auch ein Erfolg der Sozialpolitik Gerhard Schröders, dessen Hartz-Reformen die Lohnkosten gedrückt haben. Wichtigster Garant des deutschen Exporterfolgs dürfte aber die Europäische Zentralbank (EZB) gewesen sein. Als Nebenwirkung der Euro-Rettungspolitik sanken die Zinsen deutlich, was die Kunden der deutschen Industrie im Euroraum stabilisierte, die Binnennachfrage in Deutschland stärkte und den Euro schwächte. Kostete ein Euro 2009 noch fast 1,50 Dollar, sank der Kurs bis Ende 2019 auf 1,11 Dollar. Waren aus Deutschland wurden dadurch enorm konkurrenzfähig, und wir waren Profiteure der bis heute ungelösten Eurokrise.