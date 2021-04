Helmut Schleweis ist seit 2018 der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) und Vizepräsident des Weltinstituts der Sparkassen (WSBI). Der gebürtige Heidelberger ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats der Bankengruppe der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der weltweit größten nationalen Förderbank.

Herr Schleweis, im März haben Sie die Jahresbilanz der Sparkassen vorgelegt. Wie läuft es nach einem Jahr mit Corona?

Helmut Schleweis: Eine Pandemie, die uns alle mittlerweile seit über einem Jahr beschäftigt, hatte wohl kaum jemand so in seinen Planungen für das Geschäftsjahr 2020. Für uns war früh klar: Jetzt geht es darum, was das mit unseren Kunden macht – mit den gewerblichen wie mit den privaten, wie können wir helfen? Alles andere musste zurückstehen.

Die Sichteinlagen sind massiv gestiegen. Haben Sie jemals erlebt, dass Ihre Kunden so viel Geld auf Girokonten gehortet haben?

Nein, das ist ein Rekordwert, den wir historisch in dieser Größenordnung noch nie gesehen haben. Unsere Kundinnen und Kunden haben uns neue Einlagen in Höhe von 79,1 Milliarden Euro zur Verwahrung anvertraut, 7,9 Prozent mehr als 2019. Das liegt in hohem Maße daran, dass sie wegen des Lockdowns viele Ausgaben, wie Urlaub, schlicht nicht tätigen konnten. Wir freuen uns über dieses Vertrauen, ich habe es als eine „liebevolle Umarmung“ bezeichnet. Aber in einer Welt der Niedrig-, Null- und Negativzinsen ist das für beide Seiten ein Problem.

Wie sieht diese Lose-lose-Situation aus?

Die Kunden haben reale Wertverluste über den Kaufkraftverlust durch Inflation, die derzeit ja wieder steigt. Wir Sparkassen haben natürlich unsere grundsätzlichen Kosten. Hinzu kommt, dass wir auf jeden Euro, der frisch reinkommt, draufzahlen – für die Absicherung, mit der Bankenabgabe und nicht zuletzt bei negativen Zinsen am Markt oder bei der EZB. Darum nehmen uns die steigenden Einlagen zunehmend die Luft zum Atmen. Es ist für uns immer mehr eine echte Herausforderung, mit diesen Einlagen betriebswirtschaftlich sinnvoll und stabilisierend für alle umzugehen.

Und was rät der Sparkassen-Präsident seinen Kunden, mit dem Geld auf den Girokonten zu machen, statt es weiter zu horten?