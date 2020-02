Demnach wären wir auf dem Weg in eine Welt, wo Kredite nicht nur nichts kosten, sondern man mit Schulden Geld verdient. Umgekehrt würden Sparer immer und dauerhaft real Geld verlieren. Nun sind negative Realzinsen nichts Neues. Schon mehrfach in den vergangenen Jahrhunderten lag der Nominalzins unter der Inflationsrate. Neu ist, dass im Umfeld geringer Inflation auch die Nominalzinsen im negativen Bereich sind. Folgt man Schmelzing, ist dies die natürliche Folge von steigender Ersparnis oder einfach gesagt: Je reicher die Welt wird, desto tiefer muss der Zins sinken.

Doch aufgepasst! Immer wieder kam es in den zurückliegenden 800 Jahren zu deutlichen Zinsanstiegen, ausgelöst durch externe „Schocks“ wie die Pest, den Dreißigjährigen Krieg oder den Zweiten Weltkrieg. In jedem dieser Fälle sind die Zinsen rasch und deutlich gestiegen, die Trendumkehr erfolgte also schnell.