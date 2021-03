„Öffnet Mallorca wieder für alle?“, titelte Bild-online am letzten Donnertag. Man spürte förmlich das Aufatmen, das durch das Land ging. Endlich wieder Malle! Das Leben hat wieder einen Sinn. Selbst Dieter Bohlens Rücktritt als DSDS-Juror konnte einen da nicht mehr erschüttern. Es geht wieder in den TUI-Flieger nach Palma. Herz, was willst Du mehr?

Offensichtlich bewegt kaum etwas das deutsche Gemüt so sehr wie die Frage, wann man endlich wieder in den Urlaub fahren darf. Von Gastronomen und Einzelhändlern einmal abgesehen scheint die Hauptsorge der meisten Deutschen ihre nächste Ferienreise zu sein. „Wo können wir Ostern und Sommer Urlaub machen?“, fragt RTL. Das Manager Magazin gibt Reisetipps „für Geimpfte und Genesene“. Der Deutschlandfunk rätselt: „Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich?“ Und sogar Cicero-online wollte gestern wissen: „Wohin kann man in der Pandemie noch verreisen?“ Was ein sorgenfreies Land dieses Deutschland doch sein muss.

Ich reise also bin ich

Die Ferienreise hat in westlichen Ländern einen geradezu absurden Status bekommen. Insbesondere in Deutschland. Vom einfachen Statussymbol der Wirtschaftswunderjahre, als man im Käfer über den Brenner nach „Bella Italia“ fuhr, ist der Urlaub zur quasi religiösen Ersatzhandlung mutiert, die dem Mittelklassebürger Erfüllung und Lebenssinn verspricht. Doch wer meint, der Sinn des Lebens warte auf Teneriffa oder Pulau Sumba, der wird ihn auch dort nicht finden.

Dennoch scheint die Urlaubsreise zu einer Art Menschenrecht des besser begüterten Teils der Menschheit geworden zu sein. Was schon deshalb komisch ist, weil genau diese Menschen ohnehin ein erholsames Leben leben – gemessen an anderen Lebensumständen auf diesem Planeten.