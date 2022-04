So erreichen Sie Daniel Gräber:

Die Fahndungsplakate hängen auf Polizeiwachen in ganz Deutschland: „Jan Marsalek, Ex-Vorstandsmitglied der Wirecard AG, steht in dringendem Verdacht, sich des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in Milliardenhöhe, des besonders schweren Falls der Untreue und weiterer Vermögens- und Wirtschaftsstraftaten strafbar gemacht zu haben. Aktuell befindet er sich auf der Flucht.“ Darunter zwei große Fotos des Gesuchten, einmal mit Taliban-Bart und einmal glattrasiert, und der dringende Aufruf: „Können Sie Hinweise zum Aufenthaltsort von Jan Marsalek geben?“

Die groß angelegte Öffentlichkeitsfahndung der Staatsanwaltschaft München und des Bundeskriminalamts hat sich inzwischen wohl erledigt. Vielleicht war sie sogar nur eine Scheinaktion. Denn deutsche Sicherheitsbehörden wissen längst, wo Marsalek, einer der Hauptverdächtigen im größten Börsen- und Finanzskandal der Bundesrepublik, steckt: in Moskau. Aber erst nachdem Bild darüber berichtete, bemühte sich Deutschland darum, an ihn heranzukommen. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat der Zeitung zufolge ein Inhaftnahmeersuchen an die russische Regierung geschickt. Sie bitte um Festnahme und Auslieferung. Bestätigt wurde das bisher nicht.