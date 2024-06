Im Cicero Podcast trifft Axel Bojanowski, Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor, anlässlich seines neu erschienenen Buches „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten“ auf Cicero-Redakteur Daniel Gräber. Gesprächsthemen sind die klimapolitische Polarisation, apokalyptische Weltuntergangsvorstellungen und die politische Macht grüner Lobbyverbände.

Bei Mainstream-Klimaaktivisten eckt der Diplom-Geologe nun schon seit Jahren an. Besonders das Verständnis von wissenschaftlicher Ungenauigkeit wird in der politischen Öffentlichkeit zu schlecht vermittelt. Ohne sich der spürbaren Klimahysterie unterwerfen zu wollen, verfolgt der Welt-Autor in seinen Recherchen einen möglichst rationalen Mittelweg: „Einerseits will man die Erwärmung stoppen, andererseits braucht man billige Energie.“

Daniel Gräber / Julia Marguier (li.) und Axel Bojanowski / Matthias Giordano

Das Gespräch wurde am 26. Juni 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren" – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



