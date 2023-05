Ein seltenes Gesicht konnten die Zuschauer von Anne Will am gestrigen Sonntagabend im Ersten sehen: das von Olaf Scholz. Der war zwar leider nicht persönlich im Studio anwesend, doch das Zitat samt Porträtfoto, das in der Anmoderation eingeblendet wurde, wirkte angesichts der konsequenten Vogel-Strauß-Taktik des Bundeskanzlers fast schon wie ein intimer Einblick in dessen Denken – wenngleich in einen Teil, der eigentlich schon vor dem Aussprechen schlecht gealtert war.

„Unser Land steht vor einer guten Zukunft“, beschwor Scholz noch im März gegenüber der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und prognostizierte ein „grünes Wirtschaftswunder“ infolge der Politik seiner Regierung. Ist das so – wird die Energiewende der Ampel zu einem Wirtschaftswachstum führen, „wie zuletzt in den 1950er- und 1960er-Jahren geschehen“? Vergangenen Mittwoch vermeldete die Presse jedenfalls eine Nachricht, die nur den jüngsten Wermutstropfen in den rot-grün-gelben Zukunftsträumen darstellt.